Під час конференції, організованої індійським виданням Economic Times, Сем Альтман, керівник OpenAI, розповів про поточний стан GPT-5.

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Нам потрібно зробити багато роботи, перш ніж ми запустимо цю модель. Ми працюємо над новими ідеями, які, на нашу думку, необхідні для цього, але ми ще не наблизилися до запуску.

У заяві зазначається, що OpenAI прагне вирішити проблеми, які викликають занепокоєння громадськості та експертної спільноти.

Технологічний світ стурбований загрозою ШІ

У березні понад тисячу осіб, включаючи таких відомих діячів, як Ілон Маск і Стів Возняк, підписали відкритого листа, в якому закликали лабораторії ШІ припинити навчання систем досконаліших за GPT-4, щонайменше на шість місяців. Хоча Альтман зазначив, що в листі бракує технічних нюансів, він підкреслив, що OpenAI не починав навчання для GPT-5 і не планує цього робити в найближчому майбутньому.

Щоб зняти занепокоєння щодо потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, Альтман наголосив, що OpenAI прагне провести всебічну оцінку технології. Організація співпрацює із зовнішніми експертами, проводить імітацію повномасштабних кібератак і виконує суворі тести безпеки. Альтман також нагадав аудиторії, що навіть після завершення GPT-4 пройшло ще шість місяців, перш ніж платформа була випущена для громадськості. Цей часовий графік демонструє відданість OpenAI ретельній оцінці та заходам безпеки.

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Хоча Альтман відкинув деякі занепокоєння щодо потенційних загроз ШІ, він висловив застереження щодо державного регулювання для невеликих стартапів у сфері ШІ. На слуханнях у Сенаті він запропонував, щоб таке регулювання поширювалося не лише на OpenAI, а й на більших гравців у цій галузі. Альтман стверджував, що OpenAI, з її прихильністю до безпеки та відповідальної розробки ШІ, може ефективно саморегулюватися у співпраці з зовнішніми експертами.