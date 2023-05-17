На відміну від попередніх зустрічей з керівниками технологічних компаній, передає SPEKA, американські законодавці утрималися від критики OpenAI під час сесії. Альтман, який зараз перебуває в міжнародному турне, де обговорює з політиками технологію штучного інтелекту, висловив свою стурбованість потенційними небезпеками, які штучний інтелект несе світові.

А тим часом Схоже штучний інтелект вже скоро боротиметься з людиною за прісну воду

ШІ потрібно регулювати

Альтман наголосив на необхідності співпраці між індустрією та урядом для забезпечення відповідального розвитку ШІ.

Розвиток цієї технології може йти таким чином, що завдасть значної шкоди. Ось чому ми хочемо співпрацювати з урядом, щоб переконатися, що цього не станеться,

– попередив Альтман.

Щоб вирішити ці проблеми, Альтман запропонував низку регуляторних заходів для ШІ:

Створення окремого федерального органу, який би займався регулюванням ШІ, з повноваженнями ліцензувати великі моделі ШІ. Встановлення стандартів безпеки використання ШІ для забезпечення відповідального розгортання. Впровадження системи незалежного аудиту для оцінки моделей ШІ за різними показниками.

Цікаво, що, попри заклик до зовнішнього регулювання, Альтман знайшов підтримку з боку кількох сенаторів, які, схоже, були схильні довірити OpenAI саморегулювання.

Люди мають розуміти, що взаємодіють з ШІ

Прозорість і поінформованість користувачів було одним із ключових питань, які обговорювалися під час слухань. Крістіна Монтгомері, керівник відділу конфіденційності та довіри в IBM, закликала до прозорості у взаємодії зі штучним інтелектом, наголосивши на важливості того, щоб користувачі знали, коли вони взаємодіють із системами штучного інтелекту. Монтгомері зазначила:

Ніхто і ніде не повинен бути обманом змушений взаємодіяти з системою штучного інтелекту.

Альтман підтримав цю думку, стверджуючи, що люди повинні мати можливість відмовитися від використання їхніх персональних даних для навчання ШІ-моделей, наголосивши на важливості згоди та контролю користувачів.

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Цей потяг вже не зупинити

Критики, які виступають за зупинку розвитку ШІ, не знайшли достатньої підтримки на слуханнях. Річард Блюменталь, голова підкомітету, відкинув ідею зупинки розвитку ШІ, заявивши наступне:

Світ не буде чекати, і решта світової наукової спільноти не зупиниться. У нас є супротивники, які рухаються вперед, і ховати голову в пісок – це не вихід.

Блюменталь наголосив на важливості ретельного тестування, виявлення ризиків і незалежного доступу до систем ШІ для дослідників.

Реальна загроза ШІ

Попри існування різноманітних напівміфологічних загроз, які здатен спричинити штучний інтелект, цілком реальною проблемою є його використання з політичною метою. Саме наслідки таких дій викликають у Альтмана чимале занепокоєння.

Він наголосив, що OpenAI вжила заходів для обмеження використання ChatGPT у політичних цілях, а цього року компанія приймає більш конкретну політику користування, яка забороняє "генерувати великі обсяги агітаційних матеріалів". Однак потенційний вплив ChatGPT на майбутні президентські вибори в США у 2024 році залишається невизначеним.

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ШІ змінить ринок праці назавжди

Щодо впливу ШІ на ринок праці, Альтман вважає, що, хоча ШІ неминуче призведе до заміни і трансформації деяких робочих місць, він також створить нові і поліпшені можливості. Альтман наголосив що GPT-4 вже повністю може автоматизувати деякі професії і навіть створити нові, які будуть кращими.