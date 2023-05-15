Пічаї визнав, що хоча технологія мовних моделей спочатку була задумана в Google, саме OpenAI та інші піонери вперше комерціалізували її. У той момент, коли Microsoft оголосила про включення функцій ChatGPT у нову версію пошукової системи Bing, в Google гостро усвідомили, що з'явився справжній конкурент Google Search, і це усвідомлення викликало в компанії відчуття невідкладності.

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Щоб залишатися в авангарді нових тенденцій і захистити свою частку ринку, Пічаї ініціював масштабну реорганізацію, об'єднавши команду DeepMind AI з Google Brain AI і перевівши її в Google. Цей стратегічний крок створив Google DeepMind як єдиний підрозділ, ще більше консолідувавши можливості компанії в галузі ШІ.

Чому в Google так довго зволікали

CEO пошуковика зізнався, що спочатку вагався, чи варто випускати технологію генеративного ШІ через притаманні їй прогалини та виклики. Однак з появою ChatGPT, здавалося, настало ідеальне поєднання технології та часу. Ентузіазм громадськості продемонстрував широке розуміння та прийняття технології, що ще більше зміцнило переконання Пічаї, що бути першим на ринку не є вирішальним фактором, проводячи паралель з успіхом Google Search, попри те, що він виник не під час зародження Інтернету.

Новий етап розвитку людства

Генеральний директор також пояснив, чому він вважає штучний інтелект безпрецедентним зрушенням у людському прогресі, стверджуючи, що його вплив проникне в кожен сектор, галузь і сферу нашого життя. Пічаї порівняв значення ШІ з попередніми технологічними віхами, такими як персональні комп'ютери, Інтернет та мобільні технології. Він навіть зайшов так далеко, що описав його як найбільш передову технологію, якою зараз займається людство, наголосивши на її глибоких наслідках.

Чи забере ШІ нашу роботу?

Коли його запитали про потенційну загрозу витіснення робочих місць внаслідок поширення доступних і ефективних генеративних моделей ШІ, Пічаї зайняв більш ухильну позицію, висловивши невпевненість щодо кінцевого результату. Він визнав, що технологічний прогрес, безумовно, може змінити ринок праці, але застеріг від недооцінки позитивних аспектів такого прогресу, підкресливши складність питання, що розглядається.

Нагадаємо, що раніше Білл Гейтс попередив, про масову втрату робочих місць через ШІ і пояснив, що нам потрібно робити.

А тим часом Європарламент прийняв нові закони для штучного інтелекту

До речі, нещодавно Джеффрі Хінтон, якого вважають "хрещеним батьком штучного інтелекту", розійшовся з компанією, посилаючись на зростаюче занепокоєння етичними наслідками тієї самої технології, в розробці якої він відіграв важливу роль. Хінтон стверджує, що в довгостроковій перспективі ШІ може не тільки усунути рутинні завдання, але й потенційно становити загрозу для самого людства, що відображає глибокі філософські питання, які викликає ШІ.