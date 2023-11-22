Вже зараз ми знаємо, що такого злиття не відбудеться, а Сем Альтман повернеться на свою посаду в OpenAI. Він зміг домовитися з правлінням, яке в майже повному складі йде у відставку.

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Пропозиція про злиття

Як повідомляє The Information, Даріо Амодей досить швидко відхилив пропозицію.

Зазначимо, що раніше він працював віцепрезидентом з досліджень OpenAI, очолюючи команди, які створювали попередників великої мовної моделі GPT-4. Але наприкінці 2020 року, після 4 років у компанії, Амодей пішов. Причиною назвали побоювання, що OpenAI почала надавати пріоритет прибутку над безпекою. Тож у 2021 році він разом із кількома іншими втікачами заснували Anthropic.

Цікаво, що аналогічне звинувачення звучить і зараз. Однією з можливих причин гучного звільнення Альтмана з посади називали те, що головний науковий співробітник Ілля Суцкевер розійшовся у поглядах з Семом Альтманом і переконав Раду директорів проголосувати за його звільнення. Альтман начебто був занадто одержимий ідеєю створення надрозумного ШІ, забуваючи про питання безпеки. Судячи з усього, зараз ця теорія є основною.

Відсторонення генерального директора OpenAI Сема Альтмана в п'ятницю стало наслідком внутрішніх суперечок між співробітниками про те, чи достатньо безпечно компанія розробляє штучний інтелект,

– пише The Information.

Це питання, за даними видання, було в центрі уваги співробітників OpenAI під час імпровізованих зборів, що відбулися після звільнення. Ілля Суцкевер, співзасновник і член правління, якому належать головні прориви та розробки в технології ChatGPT, "прийняв на себе шквал запитань". Щонайменше двоє людей запитали Суцкевера, чи було звільнення "переворотом" або "ворожим поглинанням", згідно зі стенограмою зустрічі. Натомість він нібито вважав, що Альтман занадто поспішає з агресивною комерціалізацією програмного забезпечення, яке стало мільярдним бізнесом, коштом потенційних проблем з безпекою. Це має велике значення, оскільки OpenAI починалася як некомерційна організація.

Ситуація починає виглядати вельми дивною: спочатку в нехтуванні безпекою Сема Альтмана та загалом OpenAI звинуватив Ілон Маск, покинувши компанію у 2018 році. Потім Даріо Амодей у 2020. Тепер та ж доля спіткала й Іллю Суцкевера. Імовірно, це не пройде для компанії безслідно і на нас чекатимуть журналістські розслідування цього питання з дуже цікавими висновками та звинуваченнями.