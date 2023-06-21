Штучний інтелект в Opera One

Компанія заявляє, що її ШІ готовий до публічного використання. Він називається Aria і доступний з бічної панелі. Цікаво, що відразу під його кнопкою доступний і ChatGPT – його не стали прибирати з браузера.

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Річ у тім, що ШІ з'явився завдяки партнерству Opera з розробником ChatGPT, компанією OpenAI. Aria підключається до мовної моделі GPT, щоб допомогти відповісти на запити користувачів. Найцікавіше те, що, на відміну від самого ChatGPT, який навчався на даних до 2021 року, нова нейромережа отримує інформацію з інтернету в реальному часі й може генерувати текст або код, а також відповідати на питання щодо продуктів Opera. Крім того, Opera One може генерувати контекстні підказки для Aria, коли ви клацаєте правою кнопкою миші або виділяєте текст у браузері.

Розробники наголошують, що користувачі можуть не використовувати функції штучного інтелекту браузера, якщо не бажають цього. Для використання Aria вам потрібно буде увійти в обліковий запис Opera. ШІ також уже доступний у браузері Opera для Android.

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Що ще

Крім того, Opera One освіжила зовнішній вигляд – тепер він заснований на принципах модульного дизайну . Opera стверджує, що це допоможе браузеру адаптуватися до потреб користувачів, виводячи на поверхню ключові функції. "Відповідні модулі в Opera One автоматично підлаштовуватимуться під контекст, надаючи користувачеві більш гнучкий і легкий досвід перегляду вебсторінок", - йдеться у повідомленні в блозі компанії.

. Opera стверджує, що це допоможе браузеру адаптуватися до потреб користувачів, виводячи на поверхню ключові функції. "Відповідні модулі в Opera One автоматично підлаштовуватимуться під контекст, надаючи користувачеві більш гнучкий і легкий досвід перегляду вебсторінок", - йдеться у повідомленні в блозі компанії. Opera також сподівається прибрати захаращеність вкладок за допомогою функції, яку вона називає "острівці вкладок" . Opera One використовує контекст, щоб групувати пов'язані вкладки разом, наприклад, готелі та маршрути, які ви шукаєте для складання маршруту подорожі, або всі документи Google Docs, які ви відкрили для робочого проєкту.

. Opera One використовує контекст, щоб групувати пов'язані вкладки разом, наприклад, готелі та маршрути, які ви шукаєте для складання маршруту подорожі, або всі документи Google Docs, які ви відкрили для робочого проєкту. Браузер також отримав і невидимі зміни, так би мовити, під капотом. Тепер він використовує нову багатопотокову архітектуру, щоб запропонувати швидший і плавніший користувацький інтерфейс. Компанія стверджує, що такий підхід також допоможе їй додати нові функції та виділити Opera One серед інших браузерів на базі Chromium.

Компанія також повідомила, що в кінці цього року планує випустити ще більше оновлень, орієнтованих на штучний інтелект.