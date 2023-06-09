Один із директорів Meta показав співробітникам попередню версію майбутнього конкурента Twitter. Видання The Verge спостерігало за цією зустріччю й розповіло, що сервіс буде заснований на Instagram та інтегруватиметься з ActivityPub, децентралізованим протоколом соціальних мереж. Теоретично це дозволить користувачам переносити свої акаунти та підписників з інших додатків, які підтримують ActivityPub, зокрема з Mastodon. І навпаки.

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Що відомо



Майбутня соцмережа від Instagram / Скриншот The Verge

На скриншоті можна бачити інтерфейс, який поєднує логіку Twitter і дизайн, знайомий нам з Instagram. Кнопка створення нової публікації розташовується в центрі нижньої панелі.

Директор з розробки Meta Кріс Кокс назвав майбутній сервіс "нашою відповіддю твітеру". Він використовуватиме систему акаунтів Instagram для автоматичного заповнення інформації про користувача. Внутрішнє кодове ім'я проєкту – "Project 92", а не "Барселона", як повідомляли раніше. Його публічна назва може бути Threads, якщо вірити внутрішнім документам, однак це, судячи з усього, ще не вирішено.

Ми чули творців і громадських діячів, які зацікавлені в тому, щоб мати розумно керовану платформу, якій, на їхню думку, можна довіряти та на яку можна покластися для поширення [свого контенту],

– сказав Кріс Кокс, фактично кинувши прямий удар по управлінню Twitter Ілона Маска, що викликало схвальні вигуки в аудиторії.

Він каже, що метою компанії під час створення сервісу була "безпека, простота використання, надійність", а також забезпечення творцям "стабільного місця для створення та зростання своєї аудиторії".

Також стало відомо, що компанія вже залучила знаменитостей, які користуються додатком, зокрема, DJ Slime, і веде переговори з іншими відомими людьми, зокрема, з Опрою і Далай-ламою.

За словами Кокса, "кодування додатка розпочалося" в січні Meta зробить його доступним "як тільки зможе".