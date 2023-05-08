Гігантська черепаха Янцзи (Rafetus swinhoei), найбільша прісноводна черепаха в світі й один з найбільш зникаючих видів на Землі, тепер фактично приречена на вимирання після того, як останню відому самицю викинуло на берег у В'єтнамі.

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Приречені на вимирання

Померла тварина була довжиною близько 1,5 метра й важила 93 кілограми. Її знайшли на березі озера Донг Мо в ханойському районі Сон Тай 21 квітня. Черепаха, ймовірно, померла кількома днями раніше, але причина смерті досі невідома.

Цю особину виявили в жовтні 2020 року. На той час не було відомо про існування жодної іншої самки гігантської м'якотілої черепахи Янцзи. Остання на той час відома самиця цього виду померла після невдалої спроби штучного запліднення в зоопарку Сучжоу в Китаї у квітні 2019 року.

Експерти підтвердили, що померла тварина – це саме та, яку виявили у три роки тому.

Це та сама особина, за якою ми спостерігали протягом останніх років. Це справжній удар,

– сказав Тім МакКормак, директор Програми збереження азійських черепах в Індо-М'янмі, в інтерв'ю журналу TIME.



Самиця черепахи Rafetus swinhoei плаває в озері Донг Мо у 2020 році / Фото WCS Vietnam

Наразі відомо лише про двох самців Rafetus swinhoei: один у зоопарку Сучжоу, а інший все ще мешкає в озері Донг-Мо. Дослідники сподівалися, що самка і самець в озері Донг Мо врешті-решт спаруються й висидять кладку яєць. Судячи з її розміру, тварині, ймовірно, було кілька десятків років, тобто вона була статевозрілою. Потенційно вона могла відкладати сотню яєць або більше на рік, кажуть учені. Однак пара так і не спарувалася, хоча дослідники побудували на озері штучний пляж для гніздування, щоб черепаха могла відкладати яйця, якщо їй це коли-небудь знадобиться.

Янцзиські гігантські м'якотілі черепахи, також відомі як черепахи Хоан Кіем і м'якотілі черепахи Свіноу, колись були поширені вздовж річки Янцзи в Китаї та у навколишніх прісноводних екосистемах, таких як озеро Донг Мо. Однак історично склалося так, що люди полювали на черепах заради їхнього м'яса. Крім того, вони втратили більшу частину свого природного ареалу проживання.

Існує невелика ймовірність, що в майбутньому вдасться знайти інших самок. Зрештою, ця теж роками переховувалась від виявлення. Але якщо іншу особину не вдасться знайти в дикій природі, Rafetus swinhoei стануть ще одним видом у зростаючому списку знищених людиною.