Ні для кого не секрет, що вуглекислий газ має згубний вплив на нашу екологію. Накопичуючись у повітрі довгі роки, він утримує тепло в атмосфері й розігріває планету, тягнучи за собою каскадні зміни в екосистемі. Однак Земля має деякі природні механізми боротьби з надлишком CO2. Один з таких і хоче підсилити новий стартап.
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Як це працює
Ми знаємо, що океани можуть поглинати вуглекислий газ, затримуючи його в колосальних об'ємах рідини. Власне, значну кількість викинутих людством за останні десятиліття парникових газів уже ввібрала в себе вода. Однак цей процес має свою межу. Крім того, стрімке нагрівання океану пригнічує цю здатність – як наслідок, вода може абсорбувати меншу кількість CO2.
Вчені знайшли спосіб, як опанувати цей процес і підвищити його користь. Ідея полягає в тому, що фільтрація води від вуглекислого газу дасть океанам змогу поглинати більше.
- Для цього вода закачується на завод DOC.
- Потім близько половини цієї води піддається процесу електродіалізу. По суті, воду заряджають електрикою, щоб перетворити молекули на кислоту.
- Коли кислоту знову додають до іншої частини морської води, вона вступає в реакцію з вуглецем із виділенням CO2. Captura може вловлювати цей газ, щоб зберігати або продавати.
- Кисла вода шкідлива для морського життя, тому перед тим, як випускати її назад в океан, в неї додається луг.
- Вода, що пройшла цикл такої обробки, має дефіцит CO2 і витягуватиме його з атмосфери.
Хто проти
Деякі природоохоронні організації вже насторожено ставляться до цієї технології. Captura планує фільтрувати воду так, щоб морські тварини не потрапили на завод. Фахівці ж не впевнені, що ці фільтри можуть запобігати потраплянню дрібних морських мешканців, наприклад, планктону. Багато тварин залежать від цих мікроскопічних організмів, яких вони вживають у їжу. Крім того, є побоювання з приводу збільшення промислової діяльності та шумового забруднення в без того навантажених морських екосистемах.
Невідомо також, куди діватиметься захоплений CO2. Гендиректор Captura Стів Олдхем каже, що Captura, найімовірніше, продаватиме газ іншим компаніям для використання в комерційних продуктах, таких як бетон або вуглецеве волокно. У довгостроковій перспективі він пропонує побудувати комерційні заводи на морських нафтогазових платформах, що вийшли з експлуатації, де CO2, який вони вловлюють, можна буде закачувати під морське дно. Але в такому разі є ризик витоків.
До компанії також висувають претензії, тому що її спонсорують газові та нафтові гіганти, наприклад, Aramco та Equinor.