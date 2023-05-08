Ні для кого не секрет, що вуглекислий газ має згубний вплив на нашу екологію. Накопичуючись у повітрі довгі роки, він утримує тепло в атмосфері й розігріває планету, тягнучи за собою каскадні зміни в екосистемі. Однак Земля має деякі природні механізми боротьби з надлишком CO 2 . Один з таких і хоче підсилити новий стартап.

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Як це працює

Ми знаємо, що океани можуть поглинати вуглекислий газ, затримуючи його в колосальних об'ємах рідини. Власне, значну кількість викинутих людством за останні десятиліття парникових газів уже ввібрала в себе вода. Однак цей процес має свою межу. Крім того, стрімке нагрівання океану пригнічує цю здатність – як наслідок, вода може абсорбувати меншу кількість CO 2 .

Вчені знайшли спосіб, як опанувати цей процес і підвищити його користь. Ідея полягає в тому, що фільтрація води від вуглекислого газу дасть океанам змогу поглинати більше.

Для цього вода закачується на завод DOC.

Потім близько половини цієї води піддається процесу електродіалізу. По суті, воду заряджають електрикою, щоб перетворити молекули на кислоту.

Коли кислоту знову додають до іншої частини морської води, вона вступає в реакцію з вуглецем із виділенням CO 2 . Captura може вловлювати цей газ, щоб зберігати або продавати.

. Captura може вловлювати цей газ, щоб зберігати або продавати. Кисла вода шкідлива для морського життя, тому перед тим, як випускати її назад в океан, в неї додається луг.

Вода, що пройшла цикл такої обробки, має дефіцит CO 2 і витягуватиме його з атмосфери.

Проєкт на цьому етапі розвитку може витягувати з океану близько 100 тонн CO 2 на рік. Це зовсім небагато — еквівалентно викидам в атмосферу 1 тисячі автомобілів за рік. Але наразі мета стартапу – перевірити, як технологія працює, і чи є в неї небажані побічні ефекти. Якщо все пройде успішно, технологію можна буде масштабувати.

Хто проти

Деякі природоохоронні організації вже насторожено ставляться до цієї технології. Captura планує фільтрувати воду так, щоб морські тварини не потрапили на завод. Фахівці ж не впевнені, що ці фільтри можуть запобігати потраплянню дрібних морських мешканців, наприклад, планктону. Багато тварин залежать від цих мікроскопічних організмів, яких вони вживають у їжу. Крім того, є побоювання з приводу збільшення промислової діяльності та шумового забруднення в без того навантажених морських екосистемах.

Невідомо також, куди діватиметься захоплений CO 2 . Гендиректор Captura Стів Олдхем каже, що Captura, найімовірніше, продаватиме газ іншим компаніям для використання в комерційних продуктах, таких як бетон або вуглецеве волокно. У довгостроковій перспективі він пропонує побудувати комерційні заводи на морських нафтогазових платформах, що вийшли з експлуатації, де CO 2 , який вони вловлюють, можна буде закачувати під морське дно. Але в такому разі є ризик витоків.

До компанії також висувають претензії, тому що її спонсорують газові та нафтові гіганти, наприклад, Aramco та Equinor.