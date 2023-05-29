Екран викликів, функція, інтегрована в застосунок "Телефон" на деяких смартфонах Pixel, функціонує шляхом відсіювання вхідних дзвінків на основі різних критеріїв, таких як номери, перелічені в базі даних спам-фільтру Google, змінні номери, що використовуються спамерами, абоненти, які телефонують вперше, а також приватні або приховані номери.

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Як все працювало

Власники Pixel 6 і Pixel 7 можуть налаштувати, як їхні телефони реагують на ці різні типи дзвінків. Коли йдеться про номери, занесені до спам-бази даних Google, користувачі мають три варіанти:

залишити налаштування за замовчуванням, тобто пропускати такі дзвінки,

виводити такі дзвінки на екран з позначкою "спам",

мовчки відхиляти усі дзвінки з ознаками спаму.

Що стосується дзвінків з підроблених номерів, від тих, хто дзвонить вперше, та приватних/прихованих номерів, то тут є два варіанти:

дозволити телефону дзвонити,

автоматично відфільтрувати дзвінок.

Що змінилося

Google внесла зміни до налаштувань спам-фільтру, зробивши їх менш деталізованими та об'єднавши всі опції в три налаштування "Рівень захисту". Тепер користувачі можуть вибрати:

максимальний рівень захисту для свого телефону, щоб фільтрувати невідомі номери та відхиляти спам,

захисту для свого телефону, щоб фільтрувати невідомі номери та відхиляти спам, середній рівень , щоб екранувати підозрілі дзвінки та відхиляти спам,

, щоб екранувати підозрілі дзвінки та відхиляти спам, базовий рівень захисту, який буде відхиляти лише відомий спам.

Щоб отримати доступ до налаштувань екрана викликів на пристроях серії Pixel 6 або Pixel 7, користувачі можуть відкрити програму "Телефон" і натиснути на іконку меню з трьома кнопками, розташовану праворуч від рядка пошуку у верхній частині екрана. Звідти вони можуть перейти до Налаштування > Спам та Екран дзвінків > Екран дзвінків.

Нове меню "Рівень захисту" з'явилося у версії 106.0.534575879 застосунку Google Phone, хоча наразі його розгортання є обмеженим.

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Підсумовуючи, користувачі пристроїв серій Pixel 6 і Pixel 7 мають змогу оцінити нове меню "Екран виклику", якщо попереднє налаштування здавалося їм надто складним. Однак деякі користувачі можуть віддати перевагу поточному меню, яке пропонує більше можливостей для кастомізації. Коли аналогічний функціонал з'явиться на інших смартфонах під управлінням Android, поки не відомо.