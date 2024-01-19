Ви буквально можете використовувати просту кнопку, щоб переглянути історію дружби між вами та іншими людьми на Facebook. 24 Канал розповість все, що вам потрібно знати про доступ до історії ваших друзів у Facebook.
До теми Як видалити історію переглядів Facebook і чому вам справді варто це зробити
Як переглянути історію дружби у Facebook
Переглядаючи історію дружби на Facebook, ви побачите список тем, які вас об'єднують, а також фотографії або дописи, в яких ви відзначені. Це може бути корисно з різною метою і добре пам'ятати, що така опція у вас взагалі існує.
Є два способи перегляду історії дружби у Facebook:
- за допомогою кнопки на сторінці друга;
- за власною URL-адресою.
Використання кнопки історії дружби на профілі – найпростіший варіант. Ось як нею користуватися:
- Перейдіть на сторінку вашого друга на Facebook (в застосунку або в браузері).
- Натисніть на іконку з трьома крапками біля кнопки повідомлення.
- Натисніть "Переглянути відносини".
Використання URL-адреси трохи складніше, але все одно корисне. Виконайте наступні кроки:
- Перейдіть до свого профілю і запишіть своє ім'я користувача. Ви можете знайти його в URL-адресі. Зазвичай це ваше ім'я та прізвище, за яким слідує номер з крапками між ними замість пробілів.
- Повторіть цей процес для вашого друга.
- В адресному рядку браузера введіть www.facebook.com/friendship/[ім'я користувача-1]/[ім'я користувача-2]/, вказавши імена користувачів відповідно.
- Натисніть Enter.
Тепер ви маєте побачити сторінку, на якій показані всі дописи, події, фотографії та відео, до яких додані обидва користувачі. Вгорі буде написано "Ви і [Ваш друг]".
Чи можна побачити "історію дружби" між будь-якими двома людьми на Facebook?
Раніше можна було бачити дані зі сторінки "історія дружби" між будь-якими двома людьми, але Facebook видалив цю функцію з міркувань конфіденційності.
Водночас ви можете бачити історію дружби між вашим акаунтом і меморіалізованими акаунтами на Facebook.
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Інструмент "Історія дружби" чудово підходить для того, щоб згадати про ваше минуле з кимось. Ви навіть можете використовувати його, щоб пам'ятати важливі дати, події та ювілеї ваших друзів у Facebook. Але якщо ви не хочете, щоб інша людина мала змогу також переглянути ці дані у вашому профілі, краще припинити дружити з нею у Facebook.