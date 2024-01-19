Ви буквально можете використовувати просту кнопку, щоб переглянути історію дружби між вами та іншими людьми на Facebook. 24 Канал розповість все, що вам потрібно знати про доступ до історії ваших друзів у Facebook.

До теми Як видалити історію переглядів Facebook і чому вам справді варто це зробити

Як переглянути історію дружби у Facebook

Переглядаючи історію дружби на Facebook, ви побачите список тем, які вас об'єднують, а також фотографії або дописи, в яких ви відзначені. Це може бути корисно з різною метою і добре пам'ятати, що така опція у вас взагалі існує.

Є два способи перегляду історії дружби у Facebook:

за допомогою кнопки на сторінці друга;

за власною URL-адресою.

Використання кнопки історії дружби на профілі – найпростіший варіант. Ось як нею користуватися:

Перейдіть на сторінку вашого друга на Facebook (в застосунку або в браузері). Натисніть на іконку з трьома крапками біля кнопки повідомлення. Натисніть "Переглянути відносини".

Використання URL-адреси трохи складніше, але все одно корисне. Виконайте наступні кроки:

Перейдіть до свого профілю і запишіть своє ім'я користувача. Ви можете знайти його в URL-адресі. Зазвичай це ваше ім'я та прізвище, за яким слідує номер з крапками між ними замість пробілів. Повторіть цей процес для вашого друга. В адресному рядку браузера введіть www.facebook.com/friendship/[ім'я користувача-1]/[ім'я користувача-2]/, вказавши імена користувачів відповідно. Натисніть Enter.

Тепер ви маєте побачити сторінку, на якій показані всі дописи, події, фотографії та відео, до яких додані обидва користувачі. Вгорі буде написано "Ви і [Ваш друг]".

Пам'ятайте, що ви можете використовувати цей інструмент лише з вашими поточними друзями на Facebook, а не з профілями, з якими ви раніше дружили, або з профілями, з якими ви ніколи не дружили. Після того, як ви станете друзями на Facebook, URL-адреса буде працювати до тих пір, поки ви залишатиметеся друзями на сайті.

Чи можна побачити "історію дружби" між будь-якими двома людьми на Facebook?

Раніше можна було бачити дані зі сторінки "історія дружби" між будь-якими двома людьми, але Facebook видалив цю функцію з міркувань конфіденційності.

Водночас ви можете бачити історію дружби між вашим акаунтом і меморіалізованими акаунтами на Facebook.

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Інструмент "Історія дружби" чудово підходить для того, щоб згадати про ваше минуле з кимось. Ви навіть можете використовувати його, щоб пам'ятати важливі дати, події та ювілеї ваших друзів у Facebook. Але якщо ви не хочете, щоб інша людина мала змогу також переглянути ці дані у вашому профілі, краще припинити дружити з нею у Facebook.