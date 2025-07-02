За таких умов важливо знати, як самостійно перевірити напругу в домашній мережі, щоб переконатися, що ваші прилади працюють у безпечному діапазоні. 24 Канал розповідає, як правильно це зробити.

Дивіться також Як заряджати портативну зарядну станцію: важливі поради для тривалого використання

Навіщо вимірювати напругу в розетці

Вимірювання напруги дозволяє контролювати стан електромережі у вашому домі. Це особливо актуально після зміни стандарту на 230 В, адже відхилення від норми (допустимі межі – 207–253 В) можуть негативно вплинути на побутову техніку, спричинити її поломку чи навіть стати причиною пожежі. Самостійна перевірка допоможе вчасно виявити проблеми, захистити обладнання та, за потреби, звернутися до спеціалістів для усунення несправностей.

Що таке мультиметр і чому він потрібен

Для вимірювання напруги в розетці найпростіше використовувати мультиметр – універсальний портативний прилад, який також називають тестером. Це невеликий пристрій із двома щупами (пробами) та дисплеєм, що показує точні значення напруги, струму чи опору в електричному колі. Мультиметр простий у використанні навіть для новачків, якщо дотримуватися інструкцій.

Існує два основних типи мультиметрів:

Аналогові – мають шкалу зі стрілкою, яка вказує значення. Вони менш зручні, адже вимагають уважного зчитування.

– мають шкалу зі стрілкою, яка вказує значення. Вони менш зручні, адже вимагають уважного зчитування. Цифрові – оснащені електронним екраном, що автоматично показує результат. Це кращий вибір для домашнього використання.

Порада! Краще придбайте мультиметр у перевіреному магазині. Рекомендуємо цифрові моделі з простим інтерфейсом, якщо ви не маєте досвіду роботи з такими приладами.

Покрокова інструкція з вимірювання напруги

Ось як безпечно перевірити напругу в розетці за допомогою мультиметра:

Підготовка мультиметра. Увімкніть прилад і встановіть перемикач у режим вимірювання змінної напруги (AC Voltage), який зазвичай позначається літерою V із хвилястою лінією (~). Для домашньої мережі оберіть діапазон до 750 В, щоб уникнути перевантаження приладу. Деякі сучасні моделі автоматично визначають тип струму – у такому разі просто встановіть перемикач на позицію V.

Підключення щупів. Візьміть щупи за ізольовані частини (ніколи не торкайтеся металу!). Червоний щуп вставте в гніздо на мультиметрі, позначене V, а чорний – у гніздо COM (спільний контакт). Переконайтеся, що щупи надійно підключені.

Вимірювання в розетці. Обережно вставте щупи в отвори розетки (червоний і чорний у різні отвори). На дисплеї з’явиться значення напруги. У нормі воно має бути близько 230 В, хоча можливі невеликі коливання в межах 207–253 В. Якщо показники значно нижчі чи вищі, це може свідчити про проблеми в мережі.

Завершення роботи. Після вимірювання вийміть щупи з розетки, вимкніть мультиметр і приберіть його в безпечне місце.

Важливі застереження щодо безпеки

Робота з електрикою завжди пов’язана з ризиками, тому дотримуйтеся таких правил:

Ніколи не торкайтеся металевих частин щупів під час вимірювання – тримайте їх лише за ізольовані ручки.

Не вставляйте щупи в розетку для вимірювання струму – це може призвести до короткого замикання, пожежі чи пошкодження приладу.

Якщо ви не впевнені у своїх діях або не знаєте, як правильно налаштувати мультиметр, краще зверніться до електрика.

Не використовуйте пошкоджений прилад або щупи з оголеними проводами – це небезпечно для життя.

Проводити вимірювання слід з певною періодичністю, або якщо ви помічаєте нестабільну роботу техніки, миготіння світла чи інші ознаки перепадів напруги.

Якщо напруга часто виходить за межі 207–253 В, рекомендуємо звернутися до обленерго для перевірки мережі або викликати електрика.

Для захисту побутових приладів, особливо дорогих чи чутливих, краще подбати про встановлення стабілізатора, захисту чи реле контролю.