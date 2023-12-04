Як інформує 24 Канал, у месенджері Viber з’явилася щомісячна підписка з новими функціями, серед яких: розшифровка голосових повідомлень у текст, обмеження реклами, режим невидимки та інші.
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Користувачі, які придбають підписку, отримають доступ до таких нових функцій:
- Розшифровка голосових повідомлень у текст. Працюватиме просто за кліком на повідомлення у чаті.
- Обмежена реклама. Власники підписки не бачитимуть рекламні повідомлення в списку чатів та після дзвінків.
- Режим невидимки. Дозволяє читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи свій онлайн-статус іншим.
- Безлімітний доступ до платних стикерів.
- Чат зі службою підтримки. Менеджери відповідають англійською мовою, можна звертатися українською.
- Особливі іконки додатку. Підписники зможуть обрати стиль іконки Rakuten Viber серед кількох нових.
- Значок Viber Plus на юзерпіку в додатку. Цей бейдж бачитимуть інші користувачі.
Скільки це коштує?
Наразі підписка доступна користувачам Rakuten Viber на iOS та Android, починаючи з версії 21.2. Вартість – 1,99 долара на місяць, сплатити підписку можна через Google Play або App Store.
Підписку можна активувати в будь-який час, вона поновлюватиметься автоматично. Для підключення функції треба перейти в "Додатково" → Viber Plus.
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Можливість активувати підписку з’явиться у всіх користувачів в Україні. Всі попередні наявні функції Rakuten Viber, включаючи дзвінки та повідомлення, залишаються безкоштовними для всіх користувачів по всьому світу.
Наразі преміумсервіс доступний у понад сорока країнах, включаючи:
- Україну,
- Польщу,
- Чехію,
- Швейцарію,
- Кувейт,
- Австралію,
- Ізраїль,
- Швецію,
- Австрію,
- Індію,
- Італію,
- Іспанію та інші.