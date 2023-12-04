Як інформує 24 Канал, у месенджері Viber з’явилася щомісячна підписка з новими функціями, серед яких: розшифровка голосових повідомлень у текст, обмеження реклами, режим невидимки та інші.

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Користувачі, які придбають підписку, отримають доступ до таких нових функцій:

Розшифровка голосових повідомлень у текст . Працюватиме просто за кліком на повідомлення у чаті.

. Працюватиме просто за кліком на повідомлення у чаті. Обмежена реклама . Власники підписки не бачитимуть рекламні повідомлення в списку чатів та після дзвінків.

. Власники підписки не бачитимуть рекламні повідомлення в списку чатів та після дзвінків. Режим невидимки . Дозволяє читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи свій онлайн-статус іншим.

. Дозволяє читати повідомлення та бути онлайн, не розкриваючи свій онлайн-статус іншим. Безлімітний доступ до платних стикерів .

. Чат зі службою підтримки . Менеджери відповідають англійською мовою, можна звертатися українською.

. Менеджери відповідають англійською мовою, можна звертатися українською. Особливі іконки додатку . Підписники зможуть обрати стиль іконки Rakuten Viber серед кількох нових.

. Підписники зможуть обрати стиль іконки Rakuten Viber серед кількох нових. Значок Viber Plus на юзерпіку в додатку. Цей бейдж бачитимуть інші користувачі.

Скільки це коштує?

Наразі підписка доступна користувачам Rakuten Viber на iOS та Android, починаючи з версії 21.2. Вартість – 1,99 долара на місяць, сплатити підписку можна через Google Play або App Store.

Підписку можна активувати в будь-який час, вона поновлюватиметься автоматично. Для підключення функції треба перейти в "Додатково" → Viber Plus.

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Можливість активувати підписку з’явиться у всіх користувачів в Україні. Всі попередні наявні функції Rakuten Viber, включаючи дзвінки та повідомлення, залишаються безкоштовними для всіх користувачів по всьому світу.

Наразі преміумсервіс доступний у понад сорока країнах, включаючи: