Що сталося

Як пише джерело, 10-річний Тедді з Пеппарда, графство Оксфордшир, вважає, що іконка з випнутими передніми зубами та великими окулярами створює неправильне враження про людей, які носять окуляри.

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Оскільки він і сам користується окулярами, хлопчик порахував, що такі зуби якимось чином обов'язково з ними тематично пов'язуються. Тож він вирішив намалювати свій варіант емодзі, "замінивши зубастий оскал на маленьку посмішку", як пише BBC. Також у його версії окуляри отримали тонкі лінзи й тонку оправу.

Ми хочемо це змінити. Apple робить це абсолютно жахливо для людей, які носять окуляри. Вони змушують людей думати, що ми ботаніки, і це абсолютно жахливо. Це змушує мене почуватися засмученим, і якщо я вважаю це образливим, то тисячі людей по всьому світу теж вважатимуть це образливим,

– розповів школяр журналістам видання.



Школяр Тедді з образливим і власним варіантами емодзі / Фото BBC

Видання BBC звернулася до Apple за коментарем, але відповіді поки що не отримало.

Тедді каже, що надихнувся розпочати свою кампанію після того, як помітив образливий емодзі в смс-повідомленні своєму двоюрідному братові. Він поділився своїм занепокоєнням із однією зі своїх учительок. Вона допомогла й йому запустити петицію.

Варто зазначити, що деякі компанії воліють пропонувати в своїх застосунках або операційних системах власні варіації емодзі, перемальовуючи їх на свій лад. Однак навіть маючи інший вигляд, вони завжди мають однакове внутнішнє кодування й ім'я. Це означає, що ви можете відправити комусь смайлик з iPhone, а отримувач з Android-смартфоном побачить у себе той же емодзі, лише у власному дизайні.

Смайлик "nerd" (ботан) у Google виглядає аналогічно, але, ймовірно, у школяра ніколи не було смартфона на Android.