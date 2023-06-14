Про це 24 Каналу розповів Кирило Галушко – історик, координатор просвітницького проєкту LikeБез. За його словами, поки безпекова ситуація не покращиться, археологічні розкопки проводити неможливо. Територія ГЕС та її береги заміновані.

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Що може ховатися на дні водосховища

Коли робили Каховське водосховище, стан археологічної науки в Україні був не такий, щоб видобути культурний шар, який був на дні. Люди думали, що, можливо, коли спустять водосховище, туди й зможуть дістатися фахівці.

Ми маємо справу з кількома Запорізькими січами. Ми маємо справу з культурним шаром, який сягає часів Середньовіччя та Античності. Ми маємо справу з поселеннями 18 – 19 століття,

– наголосив Кирило Галушко.

Має бути комплексний підхід до трагедії, адже є проблема гідроенергетична та біологічна. Однак для археологів це безперечний клондайк. Тобто необхідні спільні урядові та наукові рішення із залученням зокрема академічних інституцій.

Основними фахівцями є люди із заповідника "Хортиця". Також є відповідні археологічні служби суміжних областей. Зауважимо, є інформація, що деякі "чорні" археологи уже почали розкопки.

"Треба працювати, планувати й думати, як зберегти те, що вийшло (на поверхню – 24 Канал), зважаючи на те, що країна захоче зробити із цією територією далі", – зазначив історик.

Кирило Галушко про історичну цінність знахідок з Каховського водосховища: дивитись відео

Археологічні дослідження відкладаються

Ключовим, втім, залишається, безпековий фактор. Адже береги та землю Каховського водосховища рясно замінували окупанти. Тобто поки офіційно проводити дослідницькі роботи чи захисту від "чорних" археологів цієї місцевості дуже складно.

Те, що відбувається на дні колишнього Каховського водосховища, це ситуація на фронті. Відповідно найбільша компетенція є в людей, які воюють. Я, як історик, можу допомогти в плануванні того, що можна знайти. Але безпекова ситуація залежить від військової адміністрації,

– пояснив Галушко.

До слова, є цивільне законодавство, що потрібно робити з археологічними знахідками та як має здійснюватись їхній пошук.

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