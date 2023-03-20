Як розповів користувач, він купив ключ активації Windows 10 Pro в офіційному магазині Microsoft Store. Однак той з невідомої причини не спрацював.

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Що сталося

Клієнт звернувся до служби підтримки Microsoft, оскільки йому терміново потрібен був його комп'ютер для роботи. На жаль, там нічим не змогли допомогти.

Через якийсь час представник компанії знову зв'язався з користувачем і запропонував спробувати виправити ситуацію.

Він підключився до ПК через службу віддаленого доступу й скористався нелегальними інструментами для активації системи, виконавши команду через PowerShell, яка встановлює з'єднання з massgrave.dev, неофіційним сховищем сценаріїв "активаторів" Windows і Office, які можуть проскочити поза увагою більшості антивірусних продуктів.

Користувач зазначив, що розповів цю історію розробникам нелегального скрипта, на що ті відповіли, що не вперше чують про це.

Це вже другий раз, коли хтось повідомляє, що це використовують агенти служби підтримки Microsoft. Це неофіційно і незаконно,

– заявили розробники програми-активатора.

Схоже, спеціалісти компанії вдаються до таких дій, щоби вчасно закривати заявки клієнтів.

Веслі Пайберн також звернувся до служби підтримки Microsoft, щоб з'ясувати, чи справді в подібних випадках співробітники компанії можуть вдаватися до використання нелегальних інструментів. Там йому відповіли, що це незаконно і не схвалюється компанією, а також пообіцяли провести розслідування.