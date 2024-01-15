Будучи найбільшим у світі виробником напівпровідникової продукції, Samsung Electronics має намір інвестувати 378 мільярдів доларів у розвиток своїх вітчизняних підприємств до 2047 року. Метою є збільшення частки доходів, отриманих від виробництва мікросхем для сторонніх компаній.

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Крім того, SK hynix планує інвестувати 92 мільярди доларів у розширення свого заводу з виробництва мікросхем пам'яті, розташованого в Йонгіні, протягом того ж періоду.

Запланований промисловий кластер, що простягнеться від Пхьонгтеку до Йонгіну, має на меті об'єднати 21 існуюче підприємство з виробництва напівпровідників, а також побудувати 13 нових об'єктів і три дослідницькі центри.

Очікується, що до 2030 року кластер оброблятиме 7,7 мільйона кремнієвих пластин щомісяця.

Визнаючи важливість напівпровідникових компонентів, які складають 16% експорту країни, влада Південної Кореї наголошує на важливості розвитку галузі. Не пропонуючи прямих субсидій, уряд готовий надати значні податкові пільги для підтримки місцевих компаній.

Цей амбітний план покликаний заохотити участь менших фірм, які займаються як розробкою мікросхем, так і постачанням витратних матеріалів для їх виробництва. Головна мета – підвищити самодостатність південнокорейської промисловості та збільшити частку країни у світовому виробництві напівпровідників з нинішніх 3% до 10% до кінця десятиліття.

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Очевидно, що Південна Корея прагне зберегти свої лідерські позиції на ринку напівпровідників і привести свою промисловість у відповідність до мінливих вимог світового ринку. Це стало наслідком кризи напівпровідників після якої найбільші споживачі напівпровідникової продукції прийняли рішення побудувати власні виробництва, щоб не залежати від постачальників.