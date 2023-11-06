Астроном Володимир Кажанов розповів у себе у фейсбуці, що це рідкісне явище можна було спостерігати після потужної геомагнітної бурі, пов'язаної з бомбардуванням Землі викидом корональної маси, який стався на Сонці кілька днів тому.

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У ніч з 5 на 6 листопада в Україні, як і багатьох країнах північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому,

— йдеться у повідомленні.

Що зумовлює появу північного сяйва

Завідувач відділу радіофізики та геокосмосу Радіоастрономічного інституту НАН України Андрій Залізовський розповів Суспільному, що для того, щоб спостерігати явище північного сяйва, потрібно, щоб збіглися кілька факторів.

Так, за його словами, це має бути:

безхмарне небо;

явище обов'язково спостерігається на горизонті.

Що стосується України, то учений уточнив, що при таких магнітних бурях — це більш-менш звичайна річ. Ба більше, зараз ми наближаємося до максимуму сонячного циклу.

"До сяйва призводить інжекція коронарних сонячних мас. Сьогодні все так склалось, що у нас листопад – це місяць досить темний, ніч у нас довга, магнітна буря", – додав науковець.

Чому сяйво саме червоного кольору За колір сяйва відповідає той фактор, які саме іони чи атоми збуджуються. Науковець Залізовський пояснив, що червоний – це той колір, який дає атомарний кисень в іоносфері. Кожний сорт молекул, коли він збуджується, а потім, повертаючись у свій нормальний стан, випромінює свою довжину хвилі й свій колір. На якій висоті, які молекули чи атоми збуджуються під впливом магнітосфери — такий колір ми бачимо.

Північне сяйво в Україні: як часто можна побачити

Спостерігати явище північного сяйва в Україні можна приблизно раз на рік. За словами ученого Андрія Залізовського, з 2017 року таких магнітних бур, які могли стати причиною сяйва, було близько п'яти.

Та оскільки для того, щоб побачити явище мають скластись кілька факторів, то в реальності сяйво ми бачимо приблизно раз на рік.

Водночас у найближчі 2 – 3 роки, запевнив науковець, є ймовірність, що явище буде частіше, адже зараз ми близько до максимуму сонячної активності.