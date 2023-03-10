Блейн Паркер шукав молюсків на пляжі, щоб зробити суп, як раптом виявив аномально великого. З'ясувалося, що знайденому молюску понад дві сотні років.

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Що відомо про виявленого молюска

Коли Блейн Паркер знайшов такого великого молюска, навіть подумав, що з нього можна отримати дві порції їжі.

Ми просто збиралися його з'їсти, але ми трохи подумали і вирішили, що це, мабуть, щось особливе. Отже, ми не хотіли його вбивати,

– розповів чоловік.

На щастя, Паркер працює в морській лабораторії Gulf Specimen Marine Laboratory, тому вирішив взяти на роботу свою знахідку. Хоча молюск деякий час був зіркою, команда вирішила відпустити його назад у море.

Цей Aber-clam Lincoln важить понад кілограм

Виявлений Паркером молюск є видом, відомим як океанський квахог (Arctica islandica). Цікаво, що подібно до дерева, вік таких молюсків можна визначити через кільця росту на їхніх мушлях. Оскільки Паркер нарахував 214 кілець, вважається, що молюск з 1809 року.

1809 — рік народження Авраама Лінкольна. Саме через це молюску дали прізвисько Aber-clam Lincoln. Більшість з цього різновиду мають довжину від 7 до 11 сантиметрів (2,8 і 4,3 дюйма) за даними NOAA і Gulf Specimen Marine Laboratory. Втім, цей квахог має 15 сантиметрів і важить цілих 1,1 кілограма.