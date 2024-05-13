Лінзоподібні галактики, такі як NGC 4753, відомі своєю еліптичною формою і тонкими спіральними рукавами, і саме цей знімок є найчіткішим на сьогодні завдяки чудовій роздільній здатності телескопа "Габбл".

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Що ми знаємо про NGC 4759

Відкрита астрономом Вільямом Гершелем у 1784 році, NGC 4753 входить до групи, яка охоплює близько 100 галактик і скупчень у Хмарі Діви II.



Галактика NGC 4573 / Фото NASA Hubble

Вважається, що NGC 4753 утворилася внаслідок злиття з сусідньою карликовою галактикою близько 1,3 мільярда років тому, і може похизуватися чіткими пиловими смугами навколо свого ядра, ймовірно, залишками цього космічного зіткнення.

Однак вважається, що більша частина маси галактики перебуває в сплющеному сферичному ореолі темної матерії – загадкової речовини, яка складає значну частину маси Всесвіту.

Темна матерія, хоч і невловима і не виявлена сучасними технологіями, відіграє вирішальну роль у галактичній динаміці. Попри її загадкову природу, вчені продовжують вивчати її вплив і розподіл у галактиках, подібних до NGC 4753, отримуючи цінну інформацію про космічну структуру та еволюцію.

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На додаток, NGC 4753 слугує цінною лабораторією для дослідження формування лінзоподібних галактик, пропонуючи унікальну перспективу завдяки своєму середовищу низької густини та складній внутрішній структурі.

Крім того, галактика стала місцем спалаху двох наднових типу Ia, що дає астрономам важливі інструменти для вимірювання космічних відстаней і поглиблення нашого розуміння безкрайніх просторів Всесвіту.