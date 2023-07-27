Хто викликав поліцію, неясно. Але приїхала вона дуже швидко – коли робітник не встиг зняти навіть перше з трьох слів, які з кожного вільного боку прикріплені до великого білого прямокутника на фасаді.

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Зняти не можна залишити

Фотокореспондент Getty Images Джастін Салліван спочатку опублікував на своїй сторінці знімок з підйомною платформою, яка стояла поруч із будівлею. За його словами, "працівник швидко знімав літери".

Менш ніж через 15 хвилин з'явилося нове фото з таким підписом: "Поліція зупинила демонтаж вивіски на час проведення розслідування".

Жоден журналіст спочатку не зміг з'ясувати, чому було призупинено демонтаж, здебільшого тому, що Маск розігнав весь відділ комунікацій, а на будь-які запити у відповідь автоматично надсилається емодзі фекалій.

Серед припущень, які висувались у ЗМІ, можна було знайти відсутність дозволу на зміни вивіски та відсутність дозволу на кран. Однак місцева поліція повідомила The San Francisco Standard, що це було непорозуміння. Офіцери прибули на місце події у зв'язку з повідомленням про можливе несанкціоноване перекриття вулиці. Але в ході перевірки встановили, що ніякого злочину не було скоєно, і цей інцидент не належить до компетенції поліції.

Поліція на місці події повідомила, що хтось із твіттера мав наказ зняти вивіску, але не повідомив про це охорону і власника будівлі,

– додає видання.

Зазначимо, що раніше літера "W" та й загалом можливість зміни вивіски була центром суперечки з орендодавцем, до чого також додавалася відмова Маска платити за оренду офісу. Тоді власник будівлі заявляв, що угода не передбачає якісь зміни на фасаді, тож Маск згодом повернув літеру на місце.

У будь-якому випадку, кран, який став предметом нового непорозуміння, зник, і в результаті Твіттер став просто "ер".



Частково демонтований логотип / Фото Justin Sullivan

Станом на кінець минулого дня пошкоджений логотип все ще висів на будівлі.

ЗМІ називають цей епізод "одночасно кумедним і болісним символом розгортання нової назви компанії, яку багато хто висміює". Маск оголосив про зміну імені та логотипа соцмережі й зробив це вже наступного дня, 24 липня. Відтепер замість звичної блакитної пташки можна бачити нічим непримітну букву "Х", яка, звісно ж, породила величезну кількість мемів та жартів. Новий бренд, на думку мільярдера, повинен відображати прагнення компанії стати "застосунком для всього", хоча очевидно, що за цим логотипом не стоїть жодної філософії та бачення, яке було у попереднього.