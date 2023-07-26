Проблему виявив викладач права інтелектуальної власності в Сассекському університеті Андрес Гуадамуз. У своєму твітері (чи тепер доцільніше казати "у своєму іксі"), він опублікував серію дописів з роздумами щодо нового логотипа, який виглядає не як щось осмислене й пропрацьоване, а як крадена літера одного зі шрифтів, який можна знайти у мережі.

Раніше Twitter стає X: Ілон Маск змінив логотип соцмережі

Проблеми ікса

За словами Гуадамуза, спочатку багато людей, і він у тому числі, думали, що це звичайний ліцензійний шрифт під назвою Special Alphabets 4 від Monotype.



Усі символи шрифта Special Alphabets 4 / Фото Monotype

Схоже на новий логотип соцмережі? Не просто схоже – це точна копія. Однак автор треду каже, що шрифт також є символом загальновикористовуваного юнікоду. Ви можете скопіювати та вставити його, і він буде відображатися у вашому браузері саме так. Цей символ фактично є суспільним надбанням без права власності.

Отже, це не питання авторського права, а цікавіше питання про те, чи можна захистити новий логотип як торговельну марку,

– пише Андрес Гуадамуз.

Він також додає, що експерти з торговельних марок налаштовані скептично щодо того, чи є новий логотип достатньо впізнаваним. Крім того, "існує безліч компаній та додатків з логотипом X" в тій чи іншій варіації оформлення, і багато з них дуже схожі одне на одного.

Маск бореться за Х

Ще на початку своєї кар'єри Ілон Маск заснував фінансовий стартап, який теж називався просто "Х". Згодом він був перейменований на PayPal і проданий, давши майбутньому мільярдеру одні з перших його великих грошей для відкриття нових стартапів. Пізніше він заявляв, що придбав цей домен у PayPal заради ностальгії.

Дякую PayPal за те, що дозволили мені викупити x.com! Зараз [у мене на нього] немає планів, але він має для мене велику сентиментальну цінність,

– писав Маск у 2017 році.

Тож цей домен лишався за Маском усі ці роки. Але, судячи з усього, не бренд.

У гру вступає Microsoft

Тред Андреса Гуадамуза закінчується цікавим повідомленням про те, що Microsoft насправді володіє торговою маркою "X" ще з 2002 року.

І вишенька на торті: Microsoft володіє торговою маркою для X. Тож Маск знищив улюблений і сильний бренд, що може призвести до багаторічних судових розглядів, і, можливо, до відсутності бренду,

– пише автор.

Але чи станеться це? З одного боку, малоймовірно, адже якби Microsoft вважала це важливим, то вже давно б засудила сотні інших маленьких компаній, які користуються іксом у своїй назві та логотипі, й фактично теж є правовласниками. З іншого, корпорація не надто дружить із Маском, і може зробити це просто з принципу.

Компанію заснував Білл Гейтс, з яким Маск підтримує віртуальну ворожнечу, засновану на мемах.

Microsoft також інвестувала мільярди доларів у OpenAI, компанію зі штучного інтелекту під керівництвом Сема Альтмана, яку Маск допоміг заснувати у 2015 році, але потім був змушений з неї піти на не надто приємних умовах.

Пізніше Маск критикував і OpenAI, і Microsoft за те, як вони працюють над штучним інтелектом, і навіть заснував свою компанію-конкурента з розробки ШІ.

Нещодавно Маск також погрожував подати до суду на Microsoft, стверджуючи, що в навчанні штучного інтелекту OpenAI використовувала незаконно отримані дані з Twitter.

Удар звідки не чекали

Однак виявляється, що й Meta також володіє знаком "X". Він знаходиться у відповідному класі, включаючи соціальні мережі. Тож Цукербергу не обов'язково боротися з Маском у клітці, достатньо доручити це своїм юристам.