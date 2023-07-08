На жаль, фотографій самих руїн зблизька поки немає. Однак дослідники опублікували кілька знімків з артефактами, які знайшли при розкопках, і знімок території з повітря.

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Що відомо про це місце

Таємниче походження стародавнього бронзового посуду, знайденого в частині північного Китаю, може бути розкрите з відкриттям руїн повного міста бронзової доби в цьому районі. Наразі археологи знайшли сотні дивовижних артефактів, серед яких бронзові посудини для пиття, розписні керамічні вироби, прикраси, інкрустовані бірюзою, та різьблені шматочки нефриту, на величезній археологічній ділянці Чжайгоу, приблизно за 110 кілометрів на південь від сучасного міста Юлінь у провінції Шеньсі.

Реліквії, яким понад 3 000 років, були виготовлені за часів династії Шан, що правила північним Китаєм приблизно з 1600 до нашої ери по 1046 рік до нашої ери.

Археологи розповіли про знахідку на пресконференції в Пекіні, організованій Національною адміністрацією культурної спадщини Китаю. Експерти кажуть, що місцеві жителі знаходили стародавні артефакти на своїх сільськогосподарських угіддях ще з 1940-х років, але їхнє походження було невідоме. Тепер, за словами археологів, відкриття цілого поселення бронзової доби в Чжайгоу, що розкинулося на 11 пагорбах і займає понад 3 квадратних кілометри, пояснює їхню історію.



Стародавнє місто лежало на 11 пагорбах / Фото National Cultural Heritage Administration

На цьому місці були виявлені всі основні елементи центрального поселення. Раніше ми вже знаходили на цій території гробниці та масштабні споруди, але цього разу відкрито повне обличчя поселення,

– каже Сюй Ляньянгао, дослідник з Інституту археології Китаю.

Провінція Шеньсі разом із сусідніми Хенань і Шаньсі складають так звану "колиску" давньокитайської цивілізації в басейні Жовтої річки. А династія Шан є найдавнішою, про яку є археологічні свідчення, хоча вважається, що їй передувала династія Ся між 2070 і 1600 роками до нашої ери. Загалом 13 давньокитайських династій мали свої столиці в Шеньсі протягом більш ніж 1 000 років, що пояснює, чому сучасна провінція була джерелом багатьох великих археологічних знахідок.

Розкопки на археологічній ділянці Чжайгоу розпочалися в червні 2022 року, і стародавнє місто тепер визнане найбільшим у регіоні, з одними з найбагатших гробниць, які коли-небудь були виявлені. Археологи вже знайшли дев'ять аристократичних гробниць, з яких сім — прямокутні гробниці з проходами, що вказує на те, що вони належали місцевим лідерам. Проходи в гробницях, за словами археологів, символізували високий статус.

Артефакти, знайдені на розкопках / Фото Shaanxi Academy of Archaeology

Центр міста бронзового віку був побудований за допомогою трамбованої землі — будівельної техніки, в якій суміш вологого ґрунту ущільнюється всередині форми або каркасу. Тут також були виявлені будівлі з різними функціями, в тому числі ремісничі майстерні та гончарні печі.

Також розкопали кілька бронзових частин кінних колісниць і останки коней, які стануть "вирішальними доказами для вивчення появи колісниць в Китаї та розвитку звичаїв поховання на колісницях".

Наразі археологи викопали понад 200 предметів з поховань, таких як лаковий посуд, подібний до тих, що були знайдені в інших місцях поховань династії Шан.

Експерти на пресконференції заявили, що руїни в Чжайгоу, можливо, колись були столицею окремої держави, яка була завойована Шан, що базувалися в місті Іньсу в провінції Хенань, і згодом платила їм данину.