Що ми знаємо про цю галактику

Arp 220 утворилася в результаті зіткнення двох спіральних галактик близько 700 мільйонів років тому. Зіткнення спричинило вибух зореутворення, який призвів до створення близько 200 великих зоряних скупчень у щільній області космічного пилу розміром 5 000 світлових років. Кількість газу в цій області можна порівняти з кількістю газу в усьому Молочному Шляху.

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Під час спостереження Arp 220 за допомогою радіотелескопа було виявлено близько сотні залишків наднових у регіоні менш ніж 500 світлових років. Ядра галактик, що зливаються, перебувають на відстані 1200 світлових років одне від одного, і кожне з них має кільце зореутворення, яке випромінює сильне інфрачервоне випромінювання, що відзначається на зображенні дифракційними променями.



Галактика Arp 220 на фото Джеймса Вебба / Фото NASA

JWST зробив це неймовірне зображення за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) та інструменту середнього інфрачервоного діапазону (MIRI). На зображенні видно блакитну матерію на периферії області злиття, яка витягується з галактик під дією гравітаційних сил. Червоно-помаранчевим кольором позначені потоки і лінії органічних сполук, що проникають через Arp 220.

Ще трохи цікавих фактів про галактику на фото

Arp 220 – найближча до Землі надяскрава інфрачервона галактика і найяскравіша з трьох найближчих галактик, що зіткнулися. Вона також є 220-м об'єктом в Атласі особливих галактик Галтона, тобто галактик, які не належать до жодного класу в послідовності Габбла.

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Це неймовірне зображення Arp 220 надає астрономам цінну інформацію про формування та еволюцію галактик. Завдяки розширеним можливостям JWST астрономи зможуть вивчати Arp 220 та інші галактики більш детально, ніж будь-коли раніше, що сприятиме глибшому розумінню Всесвіту і нашого місця в ньому.