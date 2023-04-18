Анімація, створена на основі зображень, показує рух чотирьох троянських астероїдів, названих (3548) Ерібат, (15094) Полімела, (11351) Левка і (21900) Орус, на тлі зірок Молочного Шляху. Знімки були зроблені протягом різних періодів часу, від 2 до 10 годин, залежно від періоду обертання кожного астероїда.

Читайте на сайті Докази модифікованої гравітації знайдено в глибинах Землі

Анімація чотирьох астероїдів / Фото NASA

Місія "Люсі"

Запущений у космос у 2021 році зонд Lucy виконує 12-річну місію, щоб відвідати загалом 10 троянських астероїдів Юпітера та два астероїди Головного поясу. Космічний апарат зробить детальні знімки цих астероїдів і вивчить їхні властивості та склад, проливаючи світло на процеси, що відбувалися в ранній Сонячній системі.

Троянські астероїди розташовані у двох групах, відомих як рої L4 і L5, які розташовані навколо орбіти Юпітера, приблизно на 60 градусів попереду і позаду планети. Вважається, що ці астероїди є залишками перших днів існування Сонячної системи, і їх вивчення може дати цінну інформацію про формування та еволюцію нашого небесного сусіда.

Нещодавні знімки, зроблені "Люсі", є важливою віхою в місії, оскільки вони знаменують собою перше пряме спостереження цих невловимих об'єктів. Вчені з нетерпінням аналізують отримані дані, щоб розгадати таємниці цих стародавніх скель і краще зрозуміти їхній склад, розмір, форму та інші фізичні властивості.

Ці зображення свідчать про неймовірні можливості камери L'LORRI на борту "Люсі". Ми дуже раді, що нарешті змогли зблизька розглянути ці загадкові астероїди-троянці, і сподіваємося, що ці зображення дадуть нам важливі підказки про історію нашої Сонячної системи,

– сказала доктор Сара Джонсон, провідний науковий співробітник місії "Люсі".

Дані, отримані під час спостережень Люсі за Троянськими астероїдами, допоможуть вченим скласти пазл ранньої Сонячної системи. Вивчаючи ці примітивні об'єкти, дослідники сподіваються дізнатися більше про умови і процеси, які відбувалися мільярди років тому, проливаючи світло на походження нашої Сонячної системи і будівельних блоків планет, таких як Юпітер.

Цікаво! Окрім наукових цілей, місія Lucy також має історичне значення як перший космічний апарат, що відвідав астероїди системи Троян. Названий на честь відомої скам'янілості "Люсі", яка дала ключове розуміння еволюції людини, космічний апарат має на меті розкрити таємниці ранньої Сонячної системи і переписати наше розуміння формування планет.

Вам це буде цікаво Як гравітація впливає на світло: теорія відносності Ейнштейна пояснює цей феномен

Поки "Люсі" продовжує свою подорож космосом, роблячи захоплюючі знімки і збираючи цінні дані, науковці та ентузіасти космосу з нетерпінням чекають на наступні відкриття, які принесе ця місія. З кожним новим знімком і фрагментом даних ми стаємо на крок ближче до розгадки таємниць нашого космічного походження і розширюємо наше розуміння величезного і древнього всесвіту, який нас оточує.