Однією з головних цілей цієї місії є оцінка потенційних ресурсів, доступних на Місяці, зокрема, сонячної енергії, води та реголіту (місячного ґрунту).

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У NASA, наголосили, що точна оцінка місячних ресурсів сприятиме інвестиціям приватного сектору, що призведе до зниження витрат і процвітання навколомісячної економіки.

Ми намагаємося інвестувати на етапі досліджень, зрозуміти ресурси, зменшити ризик, щоб зовнішні інвестиції мали сенс, призвели до розвитку і виробництва. Ми буквально тільки зішкрябуємо поверхню,

– розповіли у відомстві.

Перше обладнання на супутнику

Пізніше цього місяця NASA планує відправити прототип бурової установки на Місяць, що стане значним кроком на шляху до широкомасштабних операцій з видобутку місячного ґрунту і реголіту. Довгостроковий план також передбачає будівництво переробного заводу до 2032 року. Першими покупцями видобутих ресурсів можуть стати приватні космічні компанії, які потребують місячних матеріалів для заправки своїх ракет.

Місячний транспорт

У співпраці з Австралійським космічним агентством NASA розробляє напівавтономний місяцехід, запуск якого запланований на 2026 рік. Він збиратиме зразки реголіту, зокрема, зразки ґрунту, що містять кисень у формі оксидів. NASA має намір видобути цей кисень за допомогою обладнання, яке буде доставлено на Місяць разом з місяцеходом. Сандерс зазначив, що ця віха має вирішальне значення для встановлення сталої присутності людини на Місяці і підтримки майбутніх місій на Марс.

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Проблеми на шляху освоєння місячних ресурсів

Хоча місячний реголіт є перспективним ресурсом, він також створює виклики для майбутніх місячних місій. Відомо, що дрібні частинки пилу виводять з ладу електроніку та механічне обладнання і потенційно можуть спричинити довготривалі респіраторні захворювання. Враховуючи ймовірність відкладення реголіту на майбутній орбітальній станції, яка, як очікується, працюватиме на місячній орбіті протягом 15 років, вчені розробили прогнозну модель, щоб зрозуміти поведінку місячного пилу в таких умовах і зменшити ризик непередбачуваних наслідків.