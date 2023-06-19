Згідно з новими дослідженнями, ймовірність того, що мікроби можуть жити в такому середовищі, невелика, але вона все ж існує. Хмари можуть підтримувати біомасу, вважають молекулярні біологи з Кардіффського університету у Великій Британії та Массачусетського технологічного інституту в США. "Тема виявлення життя на Венері доволі спекулятивна, але ймовірність цього не нульова", – кажуть дослідники.

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Життя на Венері

Перспектива існування життя на Венері стала набагато реальнішою після виявлення слідів важливого газу фосфіну в атмосфері планети у 2020 році. Фосфін може утворюватися внаслідок біологічних і геологічних процесів, тому знахідка викликала палкі суперечки.

Поверхня Венери навряд чи придатна для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо:

  • Температура поверхні в середньому становить близько 464 градусів за Цельсієм.
  • Для хімічного процесу життя необхідний розчинник (на Землі — вода), а такі температури несумісні з будь-якою рідиною.
  • Небо Венери, для якого характерні набагато помірніші температури, ніж для поверхні, вкрите хмарами сірчаної кислоти.

Попередні дослідження показали, що сірчану кислоту можна використовувати як розчинник, але це не буде життя у звичному розумінні, оскільки РНК і ДНК у ній нестабільні. Втім, нуклеїнові основи, основні будівельні блоки РНК та ДНК, можуть бути нестійкими — залежно від того, що вони собою являють.

Дослідники помістили різні нуклеїнові основи в сірчану кислоту з концентрацією від 81 до 98%, а рештою рідини була вода. Аденін, цитозин, гуанін, тимін і урацил залишалися стабільними протягом кількох тижнів за кімнатної температури від 18 до 21 градуса — така температура відповідає хмарам Венери. Це означає, що теоретично ті ж самі нуклеїнові основи здатні цілком благополучно виживати в хмарах сірчаної кислоти на Венері. Отже, сірчана кислота може відігравати ту саму роль, що й вода на Землі. Залишилося тільки з'ясувати, чи є органічний матеріал безпосередньо в хмарах Венери.

Перешкоди

Але є перешкода у вигляді гравітації. Будь-якій масі, якою б маленькою вона не була, важко втриматися в повітрі під дією гравітації. Утім, імовірне життя може знайти вихід — ефект, званий негативним фотофорезом, коли для забезпечення руху частинок вверх може використовуватися тепло, що генерується світлом.