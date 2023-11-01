"Ми вітаємо Вас на нашому новому сайті, який нам люб'язно виготовили наші партнери Dump Forums практично безплатно: ми розплатилися всіма вашими персональними даними, оскільки це єдина і неминуща цінність, яка у нас залишалася", – написали хакери на зламаному сайті. Спеціалісти з кібербезпки компанії ReliaQuest описують угруповання Dump Forums як "новий проукраїнський, антиросійський та антибілоруський форум, який дозволяє користувачам брати участь у боротьбі" проти російських окупантів. Форум було створено наприкінці травня 2022 року. Кількість учасників оцінили на рівні приблизно 100, але точного числа ніхто не знає.

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Що відомо про атаку

Невідомо, з якою метою здійснювалась атака, але хакери кажуть, що змогли завантажити багато корисних даних. У своєму телеграм-каналі вони пишуть: "Ми вивантажили безліч цікавої інформації з серверів платіжної системи "Мір", чудово провели час у їхній внутрішній мережі і тепер готові заявити про злом найбільшого платіжного оператора. Дуже цікаво подивитися на те, як ІБ-відділ НСПК (Національна система платіжних карт, яка забезпечує обробку операцій по картках "Мір" – прим. ред.) відповість на цей неприємний інцидент".

Які саме дані потрапили до рук хакерів, невідомо. Представники платіжної системи заперечують витік інформації, заявляючи, що сайт є лише візитною карткою з інформацією про діяльність компанії та не містить жодних конфіденційних даних, а також не має відношення до платіжної інфраструктури.

Цікаво, що Dump Forums подякували за допомогу в атаці українським колегам з Ukrainian Cyber Alliance.

На зламаному сайті розмістили жартівливе повідомлення, в якому йшлося про те, що "підступні західні імперіалісти" навідріз відмовляються надавати Росії пластик, а "менш підступні китайські товариші" не пускають до зони юаня. Тож з огляду на це НСПК нібито проводить імпортозаміщення рублів на черепашки каурі. Таким чином країна виходить з рублевої зони й починає застосовувати нову процесингову систему "Береста-Ѣ", яка забезпечує надійний захист даних від хакерських атак і повністю відповідає споконвічним традиціям та девізу "Сри как деды, ..ять!".

У зв'язку з виходом Росії з рублевої зони ми готові запропонувати вам новий розрахунковий засіб — черепашки каурі. Продавши наших непотрібних системних адміністраторів у Республіку Гвінея, нам вдалося забезпечити достатній резерв нової розрахункової одиниці. Обмін здійснюватиметься з розрахунку 1 000 рублів за одну мушлю каурі і 10 000 за одного рапана,

– написали хакери, додавши, що це тимчасовий захід, оскільки запас рапанів у нечорнозем'ї вкрай обмежений і згодом їх замінять якимись споконвічно-російськими черевоногими з моря Норденшельда.

Текст завершується такими словами: "Крим — це Україна і нам там не раді".



Сайт платіжної системи "Мір" зламали / Скриншот 24 Каналу