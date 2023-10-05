Що відомо
Того ж дня, 28 вересня, коли стало відомо про атаку на аеропорти, офіційний телеграм-канал IT-Армії опублікував допис, у якому коротко розповів про те, що від інциденту постраждали дві компанії: "Побєда" та "Аерофлот". Їх клієнти не могли ні забронювати квиток, ні зареєструватися на рейс. Згодом також з'явилися повідомлення й про призупинення польотів "Уральських авіаліній".
Як усе починалося Невідомі хакери атакували найбільші аеропорти Росії
Вже наступного дня українські хакери оприлюднили ще одну заяву, в якій прямо вказали на свою причетність до цих атак:
Тільки подивіться на результати нашої вчорашньої операції та її впливу на аерорух країни-агресора. Тут і визнання якості підготовки, і змучені пасажири в аеропортах,
– написали активісти, цитуючи публікацію російських пропагандистів з Рен-ТВ.
Як відомо, тоді DDoS-атаки зачепили такі московські аеропорти, як Домодєдово, Внуково і Шеремєтьєво.
Тепер про цей етап українського кібернаступу написав і Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. Він зазначив, що ІТ-армія чи не щодня виводить з ладу російські сайти, спричиняючи витоки даних і зупиняючи роботу держустанов терористів.