Що відомо

Того ж дня, 28 вересня, коли стало відомо про атаку на аеропорти, офіційний телеграм-канал IT-Армії опублікував допис, у якому коротко розповів про те, що від інциденту постраждали дві компанії: "Побєда" та "Аерофлот". Їх клієнти не могли ні забронювати квиток, ні зареєструватися на рейс. Згодом також з'явилися повідомлення й про призупинення польотів "Уральських авіаліній".

Як усе починалося Невідомі хакери атакували найбільші аеропорти Росії

Вже наступного дня українські хакери оприлюднили ще одну заяву, в якій прямо вказали на свою причетність до цих атак:

Тільки подивіться на результати нашої вчорашньої операції та її впливу на аерорух країни-агресора. Тут і визнання якості підготовки, і змучені пасажири в аеропортах,

– написали активісти, цитуючи публікацію російських пропагандистів з Рен-ТВ.

Як відомо, тоді DDoS-атаки зачепили такі московські аеропорти, як Домодєдово, Внуково і Шеремєтьєво.

Тепер про цей етап українського кібернаступу написав і Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. Він зазначив, що ІТ-армія чи не щодня виводить з ладу російські сайти, спричиняючи витоки даних і зупиняючи роботу держустанов терористів.

DDoS-атаки спрямовані на зупинку діяльності сайтів, програм, додатків і серверів. Їхня суть полягає у спрямовуванні колосальної кількості запитів і трафіку на системи жертви. Внаслідок чого вони просто не справляються з обробкою і виходять з ладу. У випадку Leonardo це призвело до зупинення пасажиропотоку, що, безумовно, повинно було позначитись на фінансових результатах.