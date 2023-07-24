Перший модуль, названий Surface Habitat (SH), є центральним у місячних місіях Artemis, оскільки стане основним місцем проживання астронавтів. SH буде здатний підтримувати 30-денні місії для двох осіб, а також розрахований на розміщення до чотирьох астронавтів на короткий час, наприклад, при зміні екіпажів.

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Деталі

SH буде розміщений неподалік від місця посадки місій Artemis. Очікується, що одночасно на Місяці працюватимуть чотири астронавти: двоє житимуть у SH, ще двоє — у кораблі матеріально-технічного забезпечення. Транспортування між посадковою платформою і SH здійснюватиметься на місяцеході. NASA планує розвивати SH таким чином, щоб надалі він міг підтримувати життєдіяльність чотирьох членів екіпажу протягом 60-днів, а також витримувати тривалі періоди бездіяльності модуля.

Крім того, SH працюватиме як система життєзабезпечення місячного корабля. У цьому випадку місячний корабель пристиковуватиметься до SH і перекачуватиме на нього продукти життєдіяльності та конденсат. У результаті їх переробки вода й повітря, здатні підтримувати життя астронавтів, будуть надходити назад на корабель. Крім цього, SH повинен буде витримувати тривалі періоди перебування в тіні, що тривають понад сто діб.

SH працюватиме спільно з базовим табором NASA Artemis Base Camp. У космічному агентстві позитивно оцінюють можливості програми Artemis щодо збільшення часу перебування і роботи астронавтів на Місяці. Для місії Artemis буде використано південний полюс Місяця, де світловий день триває до 200 діб, тоді як астронавтам Apollo доводилося задовольнятися 14 днями на екваторі й повертатися на Землю до закінчення цього терміну.

Модуль Surface Habitat та місяцехід / Фото NASA

А далі – Марс

Усе це допоможе NASA в підготовці до місій з дослідження Марса і дасть змогу моделювати марсіанські місії на Місяці, працюючи з іншим модулем Mars Transit Habitat (MTH). На етапі тренувань екіпаж буде зв'язуватися з MTH безпосередньо або через орбітальну місячну космічну станцію "Місячна брама" (Lunar Gateway). Потім астронавти спускатимуться на поверхню Місяця й працюватимуть там, як якби вони працювали б на Марсі. Після завершення роботи астронавти повертатимуться в MTH і здійснюватимуть зворотний шлях на Землю.

Загалом, деякі конструктивні особливості SH, як-от режим спокою, захист від пилу, вироблення і зберігання енергії, застосовуватимуться і в майбутніх місіях на Марсі. NASA також повідомило, що MHT перевозитиме чотири екіпажі протягом 1200 днів на Марс і назад. Зв'язок з екіпажем під час марсіанської місії буде ускладнений тривалими затримками до 24 хвилин. Також інженерам NASA доведеться вирішити проблеми, пов'язані з бездіяльністю житлових модулів на час відсутності астронавтів.