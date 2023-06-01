Трекер RARBG пояснив своє рішення припинити діяльність низкою факторів, зокрема тривалими наслідками пандемії COVID-19 та фінансовими проблемами. Раптове закриття платформи безумовно вплине не торрент-ландшафт інтернету.

Дивіться також Netlix зіткнувся з хвилею відписок після заборони шерінгу паролів

Адміністратори ресурсу залишили на головній сторінці трекера повідомлення, в якому пояснили свої дії:



Повідомлення на сайті RARBG / Фото torrentfreak

Привіт друзі. Ми хотіли б повідомити, що ми вирішили закрити наш сайт. Останні 2 роки були дуже важкими для нас – деякі члени нашої команди померли через ускладнення пов'язані з COVID, інші досі страждають від побічних ефектів хвороби й взагалі не можуть працювати. Дехто бореться на війні в Європі – НА ОБОХ СТОРОНАХ. Також по нас досить сильно вдарило зростання цін на електроенергію для дата-центрів у Європі. Інфляція робить наші щоденні витрати неможливими для обслуговування. Тому ми більше не можемо керувати цим сайтом без величезних витрат, які не в змозі покривати зі своєї кишені. Після голосування ми одноголосно вирішили, що більше не можемо робити цього. Нам шкода :( Бувайте.

Це перше велике закриття з 2015-2016 років, коли перестали працювати такі відомі платформи, як KickassTorrents, Torrentz та ExtraTorrent.

Кілька слів про RARBG

Заснований у 2008 році, RARBG швидко набув популярності і став ключовою ланкою у торрент-екосистемі. Він не лише зібрав величезну кількість відвідувачів з усіх куточків світу, але й став життєво важливим каналом поширення піратського контенту.

За час своєї роботи ця платформа була заблокована у низці країн, зокрема в:

Саудівській Аравії,

Великій Британії,

Данії,

Португалії,

Пакистані,

Болгарії,

Індії,

Марокко,

Індонезії,

Об'єднаних Арабських Еміратах,

Ірландії,

Австралії,

Фінляндії.

Читайте на сайті Боти генерують майже половину інтернет-трафіку світу

Зайвим буде говорити, що з'явиться багато наслідувачів, які бажають скористатися брендом RARBG. Однак слід розуміти, що справжньої команди RARBG більше немає.

Згідно з інформацією ресурсу TorrentFreak, за січень 2023 року RARBG посідав четверте місце серед найпопулярніших торрент-трекерів у світі. Аудиторія трекера складала мільйони користувачів, а сам файлообмінник спеціалізувався на поширенні високоякісних фільмів, ігри, програмного забезпечення та музики.