Десятка найпопулярніших

Цікаво, що сукупна ринкова частка десяти найбільш затребуваних смартфонів у 2023 році досягла найвищого показника за всю історію – 20%.

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Свіжий рейтинг виглядає так:

iPhone 14 став найпопулярнішим – його обрали 3.9% покупців.

iPhone 14 Pro Max на другому місці з результатом у 2.8%

iPhone 14 Pro – 2.4 відсотка.

iPhone 13 – 2.2%.

iPhone 15 Pro – Max 1.7%.

iPhone 15 Pro – 1.4%.

iPhone 15 – 1.4%.

Samsung Galaxy A14 5G – 1.4%.

Samsung Galaxy A04e – 1.3%.

Samsung Galaxy A14 4G – 1.3%.

Як можна побачити, старі моделі iPhone опинилися в рейтингу вище, ніж нові. Зазвичай вони дешевші, тож їх обирають ті, кому важлива ціна, а також клієнти, які не женуться за найновішими технологіями та не звертають уваги на модні тенденції. Аналогічна ситуація, до речі, була й торік, коли вийшов iPhone 14, але найбільш продаваним його попередник.

Цього року ми також бачимо, що Pro-моделі продаються набагато краще. Це, ймовірно, пов'язано з набагато більшою різницею у функціях між дорожчими моделями, та базовими.

iPhone 14 від Apple став найбільш продаваним смартфоном 2023 року, причому половина його продажів припала на США та Китай. Крім того, на цю модель припало 19% від загального обсягу продажів iPhone за 2023 рік.

Що стосується Samsung, то всі три позиції, які потрапили в рейтинг належать до середньобюджетних моделей лінійки A. В десятку не потрапив жоден флагман Galaxy S, що вельми дивно. Samsung Galaxy A14 5G посів восьме місце завдяки високим продажам у США та Індії. Galaxy A04e та A14 4G, забезпечили собі два інших місця завдяки доступності на ринках, що розвиваються, таких як Бразилія, Індія, Мексики та Індонезії.