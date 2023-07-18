Ракета-носій Electron стартувала з космодрому Rocket Lab у Новій Зеландії 18 липня о 04:27 за київським часом. Запуск був відкладений на кілька днів через несприятливі погодні умови.

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В рамках успішної місії на орбіту вдалося доставити таке корисне навантаження:

чотири кубсати для місії NASA Starling,

демонстраційний супутник для канадської телекомунікаційної компанії Telesat,

два кубсати для компанії Spire Global, що базується у Вірджинії, яка займається моніторингом Землі.

Перший ступінь успішно повернуто – вперше!

Приблизно через 17 хвилин після старту перший ступінь модифікованої ракети Electron здійснив контрольоване зниження і повернувся на Землю. Там він здійснив м'яку посадку в Тихому океані за допомогою парашутної системи. Rocket Lab оперативно підняла ступінь з океану і тепер планує доставити його на сушу для ретельного огляду та аналізу.

Рішення Rocket Lab використовувати багаторазові перші ступені слідує успішному підходу, який використовує SpaceX з її ракетами Falcon 9. Однак між цими двома методами є суттєві відмінності. Перші ступені Falcon 9 здатні здійснювати автономну вертикальну посадку за допомогою своїх двигунів, тоді як меншій ракеті Electron не вистачає палива для таких маневрів.

Свій шлях

Rocket Lab використовує парашутну систему, щоб полегшити безпечне повернення першого ступеня. Раніше компанія вже експериментувала з різними методами повернення, включаючи спроби захопити перший ступінь у повітрі за допомогою гелікоптерів, хоча ці спроби не принесли значного успіху.

Однією з найважливіших проблем, яку довелося подолати Rocket Lab, був захист двигунів першого ступеня від впливу морської води під час приземлення. Ефективність впровадженої системи та її здатність вирішити цю проблему стане очевидною під час наступних запусків.

Усі завдання виконані успішно

Хоча успішне повернення першого ступеня ракети Electron є значним досягненням для Rocket Lab, основною метою місії було безпечне виведення семи супутників на заплановані орбіти. Чотири супутники для місії NASA Starling відіграватимуть важливу роль у демонстрації передових технологій космічного зв'язку, можливостей автономної навігації та здатності планувати і здійснювати скоординовані маневри між кількома космічними апаратами.

Цікавий факт! Успішність цього проєкту прокладе шлях для майбутніх роїв супутників, здатних автономно координувати свою діяльність для досягнення цілей місії.

Крім того, під час запуску було виведено демонстраційний супутник для компанії Telesat, що сприяє розвитку телекомунікаційних можливостей Канади, а також два кубічних супутники для компанії Spire Global, яка спеціалізується на моніторингу Землі за допомогою радіочастотних спостережень.

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Успішне повернення Rocket Lab першого ступеня ракети Electron знаменує собою значний крок вперед у розробці ракетних технологій багаторазового використання. Оскільки компанія продовжує вдосконалювати і розвивати свої методи відновлення, майбутні запуски можуть ще більше продемонструвати життєздатність їхнього підходу, потенційно революціонізуючи економіку космічних запусків і уможливлюючи частіший доступ до орбіти більш широкому колу осіб.