Вважається, що астероїди, такі як Рюгу, майже такі ж старі, як і сама Сонячна система. На відміну від планет, ці небесні тіла зазнали мінімальних змін протягом мільярдів років, що дозволяє їм зберігати зразки древньої матерії, з якої виникла наша Сонячна система.

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Донедавна вчені могли вивчати лише ті зразки, які падали на Землю і зазнали помітних змін у процесі падіння. Однак завдяки збору та доставці первозданного матеріалу космічними апаратами астрономи отримали можливість зазирнути в найдавніші етапи формування нашої Сонячної системи.

Місія до астероїда Рюгу

У 2018-2019 роках японський космічний зонд "Хаябуса 2" успішно отримав зразки речовини з навколоземного астероїда (162173) Рюгу. Ці зразки були ретельно запечатані в капсулі і повернуті на Землю в 2020 році. Зараз у розпорядженні науковців є кілька грамів цього надзвичайного матеріалу, який вони ретельно аналізують, щоб уникнути будь-якого можливого забруднення.

Серед різних компонентів, знайдених у його складі, є органічні сполуки та вода, що дають змогу краще зрозуміти історію нашої планети і, можливо, навіть зазирнути в епоху, яка передувала виникненню Сонячної системи.

Часточки старші за Сонячну систему

У нещодавньому дослідженні Енн Нгуєн та її колеги провели поглиблене вивчення двох дрібних піщинок, діаметром менше міліметра кожна, отриманих з Рюгу. При ближчому розгляді вчені помітили ще менші включення, які були помітні на поверхні цих піщинок. Використовуючи передові методи, такі як електронна мікроскопія та рентгенівська спектроскопія, дослідники ретельно вивчили ці вкраплення. Їхній аналіз виявив виразний контраст у складі порівняно з основною речовиною астероїда.

У цих вкрапленнях спостерігався нижчий рівень кисню, магнію та кремнію, але вищий вміст заліза, сірки та простих органічних сполук. Крім того, було виявлено присутність карбіду кремнію (SiC) – сполуки, яка легко розпадається при контакті з водою. Ці дані свідчать про те, що ці вкраплення утворилися незалежно від первинної речовини Рюгу і не взаємодіяли з водою. Цей висновок був додатково підтверджений ізотопним аналізом.

Вчені припускають, що ці частинки походять від комет, розташованих на крайніх ділянках Сонячної системи. Згодом вони були захоплені Рюгу, а точніше, його батьківським астероїдом, уламком якого є Рюгу.

Чому це важливо

Вважається, що це захоплення відбулося ще до формування планет і навіть до диференціації речовини, з якої вони згодом утворилися. Крихітні вкраплення всередині Рюгу успішно зберегли матеріал, що походить від попередніх зірок, які відіграли вирішальну роль у формуванні нашої Сонячної системи.

Очікується, що аналіз цих частинок дасть цінну інформацію про характеристики і склад "прабатьків" Сонця та їхній вплив на ранні етапи формування планет.

А тим часом Нове дослідження виявило різноманітні органічні речовини на Марсі

У міру того, як вчені продовжують ретельний аналіз цих древніх частинок, все більш очевидними стають важливі одкровення і наслідки, які вони несуть для нашого розуміння походження Сонячної системи. Відкриття, зроблені завдяки дослідженню часток астероїда Рюгу, можуть відкрити життєво важливі підказки про процеси, які формували наше космічне оточення, проливаючи світло на космічний гобелен, з якого ми з'явилися.