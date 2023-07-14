Попередні місії, такі як марсохід Curiosity, вже виявили органічний вуглець на Марсі, використовуючи методи аналізу газів викидів і газової хроматографії. Однак свіже дослідження використовує новий метод, здатний ідентифікувати прості органічні сполуки на поверхні планети.

А тим часом Індія запустила зонд Chandrayaan 3 на Місяць

Місце посадки марсохода Perseverance у кратері Джезеро має величезні перспективи для виявлення слідів життя. Цей висохлий озерний басейн містить велику кількість мінералів, включаючи карбонати, глину та сульфати. Ці мінерали можуть потенційно зберігати органічні речовини і навіть ознаки колишніх або теперішніх живих організмів.

Що відомо про відкриття

Оснащений найсучаснішим приладом SHERLOC, скануючим ультрафіолетовим раманівським спектрометром, встановленим на маніпуляторі, марсохід успішно склав карту розподілу органічних молекул і мінералів на поверхні марсіанських порід. Після аналізу сигнали, виявлені приладом, співпали з молекулами, пов'язаними з процесами, пов'язаними з водою.

Це свідчить про те, що вода могла відігравати вирішальну роль у виникненні різноманітних органічних речовин на Марсі. Отже, елементи, необхідні для зародження життя, могли зберігатися на планеті протягом тривалого періоду, що кидає виклик попереднім припущенням.

Відкриття вчених знаменує собою значний прогрес у дослідженні Марса і слугує відправною точкою для майбутніх наукових місій.

Ми знаходимося на самому початку шляху дослідження історії органічного вуглецю Марса. Це неймовірно захоплюючий час для планетології,

– розповів Емі Вільямс, астробіолог з Університету Флориди.

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Завдяки цим чудовим знахідкам дослідники тепер готові заглибитися в таємниці Марса і розгадати загадку, що оточує потенціал життя за межами Землі. Нове дослідження відкриває захоплюючу главу в нашому розумінні Червоної планети і просуває нас далі на шляху міжпланетних досліджень.