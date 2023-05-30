Великий китайський фаєрвол – це комплекс серверів, який складається з систем управління безпекою, систем інформування про правопорушення, систем контролю введення та виведення, інформаційних систем монітрорингу та систем управління трафіком. Їх поєднання дає можливість китайському уряду повністю контролювати життя своїх громадян онлайн та оффлайн. Влада знає про кожен рух у межах країни, про кожне повідомлення в інтернеті, про користування забороненими ресурсами, блокує велику частину закордонного інтернету, включно з усіма соцмережами, багатьма західними новинними сайтами та багато іншого.

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На Росії хочуть свій фаєрвол

Росія недалеко втекла від китайської "демократії", але так і не змогла повністю взяти під контроль місцевий інтернет – рунет. Намагання відмежувати населення від впливу західних ЗМІ та користувачів привели до ідеї про власний "Золотий щит". Член конституційного комітету Ради Федерації Артем Шейкін запропонував створити на Росії систему блокування трафіку, яка працюватиме за аналогією з "Великим китайським фаєрволом". На його думку, це дасть змогу надійно перешкодити роботі засобів обходу блокувань, зокрема зарубіжних VPN-сервісів.

У Російській Федерації з урахуванням безпрецедентного тиску з боку країн Заходу, явної недружньої політики, гадаю, необхідний аналог "китайського фаєрвола", який буде здатний повністю блокувати доступ до небажаних інтернет-ресурсів, включно з VPN-сервісами, якщо й надалі буде ігноруватися російське законодавство,

– каже Шейкін.

Рашистський чиновник вважає, що багато популярних у Росії зарубіжних ресурсів (наприклад, Wikipedia) є інформаційною зброєю в руках Заходу. Останній начебто навмисно спотворює факти й надає недостовірну інформацію.

Система блокування, що працює в Китаї, дає змогу ефективно обмежувати доступ до багатьох іноземних ресурсів. У цій країні не працюють майже всі сервіси Google, популярні соцмережі (наприклад, Twitter), месенджери та ЗМІ.

Уже відомо, що кілька місяців тому до Росії прибули кілька десятків китайських IT-фахівців, які консультують "Роскомнадзор", намагаючись реалізувати аналогічну систему. Це вельми гарна новина, адже "Великий російський фаєрвол" здатен зробити так, що ми більше не побачимо в інтернеті російських користувачів. Вони не зможуть користуватися VPN для обходу блокування й продовжувати сидіти в Twitter чи Facebook. З іншого боку, їх ще більше поглине вигадана пропагандою реальність, яку буде все важче спростовувати.