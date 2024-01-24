Що відомо

Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) опублікувала оголошення, згідно з яким компанія Apple сплатила штраф у розмірі майже 1,2 мільярда рублів, накладений на неї раніше за порушення російського законодавства. Кошти вже надійшли до бюджету країни.

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Компанію оштрафували ще на початку 2023 року за те, що вона нав'язувала розробникам додатків для iOS свою платіжну систему Apple Pay і не дозволяла використовувати інші.

ФАС у липні 2022 року визнала, що Apple порушила антимонопольне законодавство: компанія вимагала від російських розробників використовувати в застосунках для iOS її платіжний інструмент.

Правила App Store забороняли розробникам iOS-застосунків інформувати клієнтів усередині застосунка про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати. Компанія вимагала, щоб розробники видаляли посилання на свої інтернет-ресурси і змінювали функціонал застосунка так, щоб форма реєстрації не вела на зовнішні сайти. Інакше компанія не допускала застосунки в App Store,

– написали у відомстві окупантів.

Тож за це порушення в січні 2023 року Apple оштрафували на 1 177 988 700 рублів. Штраф був виплачений 19 січня 2024 року.

Apple намагалася оскаржити в суді саме порушення антимонопольної справи, але московський арбітражний суд визнав рішення ФАС законними. У жовтні 2023 року Apple дозволила російським розробникам підключати оплату через зовнішні ресурси в обхід App Store.

Варто зазначити, що Apple пішла з Росії однією з перших після початку повномасштабного вторгнення. Вона припинила постачання, закрила магазини й навіть видалила майже весь свій російський сайт, залишивши там лише інструкції з використання й налаштування пристроїв. Продукція компанії зараз завозиться в країну фактично нелегально – за так званим паралельним імпортом. Тож з огляду на це видається дивним, що вона все ще взаємодіє з російськими розробниками і зважає на рішення російських органів влади.