Що відомо

Джерело заявляє, що вся федеральна митна служба окупантів уже третю добу не може нормально працювати через масовану кібератаку.

Цікаво Банкопад на Росії: IT-Армія України масово атакує фінансові організації ворога

Поки що ніхто з хакерів не взяв на себе відповідальність за організацію цієї кампанії. Канал "Оперативний ЗСУ" заявляє, що це може бути операція СБУ. Телеграм-канал IT-Армії України, який зазвичай швидко сповіщає про зроблену роботу, про ці атаки нічого не повідомляє.

Працівники російської митниці кажуть місцевим "журналістам", що їм навіть заборонили вмикати комп'ютери, боючись поширення віруса. Тому вони перейшли на паперову роботу та відправлення повідомлень за допомогою факсу.

На одному з документів, які опублікувало джерело, можна бачити напис, що він призначений для Факсу / Фото "Оперативний ЗСУ"

Як заявляють російські ЗМІ, проблеми стосуються тільки перевезення вантажів. Перетинати кордон фізособам ситуація начебто не заважає.

У рашистському відомстві не називають строків відновлення роботи систем.