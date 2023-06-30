Занадто дорого для росіян

Банкіри зазначають, що згідно з законом вони зобов'язані інформувати клієнтів про операції, що здійснюються з рахунками. Водночас частині клієнтів підсанкційних банків більше недоступні безплатні Push-повідомлення (сповіщення на смартфоні) через те, що банківські застосунки було видалено з магазинів додатків, пише 24 Канал.

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Таким клієнтам доводиться відправляти SMS, вартість яких варіюється від 0,7 рубля до 1,5 рубля. При цьому з 2022 року низка мобільних операторів уже підвищувала вартість SMS чотири рази. У підсумку витрати на відправлення повідомлень обчислюються десятками мільярдів рублів, скаржаться банкіри.

Фінансові організації вже зверталися з подібним проханням до російської влади. Минулої весни вони просили розглянути можливість знизити вартість повідомлень о рівня 0,5-1 рубля. Аргументували прохання санкційним тиском і зростанням витрат на мільярди рублів.

При цьому якщо великі банки все ще можуть оплачувати послуги операторів за оптовими цінами, невеликі організації, які менше користуються стільниковим зв'язком, змушені платити від 0,7 до 4 рублів за повідомлення.

За даними ЗМІ, витрати банку з клієнтською базою в 200 тисяч осіб можуть перевищувати 80 мільйонів рублів, а для організацій з корпоративними клієнтами вони можуть зрости до 800 мільйонів.