Згідно з повідомленням, новобранці отримають 100 000 рублів (1200 доларів) під час реєстрації, а також щомісячну зарплату на фронті у розмірі 270 000 рублів. Ця сума набагато вища того заробітку, який отримує більшість співробітників Роскосмосу.

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Що відомо

Серед засобів вербування називають глянцеві плакати, на яких відфотошоплені солдати поруч із космічними апаратами, а також відеоролики, що возвеличують участь у війні. В одному з таких оголошень диктор заявляє: "Державна корпорація "Роскосмос" закликає вас вступити до добровольчого батальйону "Уран", де вас підготують до перемоги у цій великій війні".

У повідомленні зазначається, що ці відеоролики з вербуванням демонструються на об'єктах деяких підприємств "Роскосмосу", де працюють 170 000 співробітників, розкиданих по всій Росії.

Джерело не наводить ніяких деталей про цей батальйон, тому невідомо, якими саме завданнями вони займаються. Неясно також і те, скільки людей вдалося завербувати таким чином і чи вдалося взагалі. "Роскосмос" публічно не визнав цього факту. Видання ArsTechnica припускає, що причина, чому корпорація приховує свої дії, полягає в тому, що вона постраждала він західних санкцій меншою мірою, ніж інші російські компанії, тому не хоче погіршувати своє відносно вигідне становище. Як мінімум тут можна згадати, що навіть під час великої війни рашистське космічне агентство продовжує підтримувати тісні контакти з NASA та Європейським космічним агентством щодо експлуатації Міжнародної космічної станції, хоча інші проєкти, такі як місія на Місяць, були скасовані. У рамках цієї співпраці американці також літають на російських кораблях, росіяни — на кораблях, спонсорованих NASA, а інженери взаємодіють у повсякденних операціях.

Варто зазначити, що деякі американські астронавти виступають проти співпраці з рашистами в тому числі й на МСК. Террі Віртс, який був пілотом Space Shuttle у 2010, а пізніше стартував на російському космічному кораблі "Союз" в 2015 році й був командиром космічної станції, каже, що орбітальний форпост більше не служить маяком миру. За його словами, жодне партнерство не вплине на Путіна. Віртс згадує, що мінімум троє космонавтів, з якими він літав у космос, пішли в Думу, де всі підтримали незаконну війну проти України та репресивні заходи, спрямовані на обмеження свободи слова на Росії. Тож тепер Віртс, приєднуючись до Скотта Келлі, який теж неодноразово виступав на підтримку України, заявляє, що "пряме втручання "Роскосмосу" повинно підштовхнути NASA до перегляду відносин" з Росією та самим "Роскосмосом".

Російський уряд став терористичною державою, і вони незаконно нападають на мирну, демократичну європейську націю і союзника США і ЄС. Вони щодня вбивають українських цивільних осіб. Російське космічне агентство зараз безпосередньо підтримує військові зусилля, набравши батальйон "Уран", а космонавти на МКС надіслали привітання та побажання своїм солдатам. Все це є маркерами країни та космічного агентства, з якими ми не повинні співпрацювати в космосі,

– каже Террі Віртс.

Він вважає, що NASA варто негайно зробити пріоритетним завданням розробку рушійного модуля для МКС, щоб замінити ним російський і тим самим припинити співпрацю з терористами.