Дехто припускав, що джерелом цього магнетизму міг бути космічний корабель, яким астронавти повернулися на Землю. Однак нове дослідження остаточно продемонструвало, що магнітні властивості цих місячних зразків мають природне походження і що космічні подорожі самі по собі не мають значного впливу на їхню магнітну силу.

АА тим часом NASA виявило неочікувані елементи у зразках астероїда Бенну: вони могли сприяти появі життя

З чого все почалося?

Загадка магнітного поля Місяця вперше виникла у 1980-х роках, коли геофізики, які вивчали зразки місячного ґрунту, були здивовані наявністю потужного магнітного поля. Враховуючи відносно невеликий розмір Місяця, вважалося малоймовірним, що він може підтримувати таке магнітне поле протягом 1,5 мільярдів років. Це нове відкриття фактично спростовує одне з основних заперечень проти того, що Місяць колись мав своє магнітне поле.

Раніше деякі дослідники припускали, що магнетизм місячних зразків можна пояснити впливом космічних кораблів, які використовувалися для їхнього транспортування на Землю. Між 1969 і 1972 роками шість місій "Аполлона" успішно доставили з поверхні Місяця 382 кілограми місячних порід, зразків ґрунту, гальки, піску і пилу. Ці зразки були зібрані з шести різних місць на Місяці.

Експеримент

Щоб вирішити цю тривалу невизначеність, нещодавнє дослідження під керівництвом Соні Тіку, доцента геофізики в Стенфордській школі сталого розвитку Дорр, і Джі-Ін Юнга, поставило собі за мету перевірити вплив магнетизму космічних апаратів на місячні зразки.

Для цього вони піддали вісім зразків місячних порід з чотирьох окремих місій "Аполлона" магнітному впливу магнітних полів, порівнянних за силою з тими, що виникають під час космічних польотів. Сила цих магнітних полів сягала 5 мілітесла, що приблизно в 100 разів сильніше за магнітне поле Землі. Зразки піддавалися впливу протягом двох днів, імітуючи зворотну подорож з Місяця.

Тікоо прокоментував дослідження:

Ми провели моделювання тривалого впливу на зразок магнітного поля, сильнішого за магнітне поле Землі, тобто умов, типових для космічного корабля, і виявили, що майже для всіх зразків, включаючи ті, які ми раніше вивчали в контексті даних про магнітне поле Місяця, ми змогли легко видалити це "забруднення".

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Дослідники помітили, що магнітне "забруднення" у зразках зменшувалося з часом і могло бути ефективно видалене за допомогою звичайних методів. Це відкриття має важливе значення для палеомагнітних досліджень із використанням зразків, повернутих з космічних місій, дозволяючи вченим вивчати історію планетарних магнітних полів, що мають вирішальне значення для захисту атмосфери.

Результати цього дослідження прокладають шлях для майбутніх місій NASA, наприклад, для повернення зразків марсіанського ґрунту на Землю, забезпечуючи збереження цілісності зразків під час космічної подорожі.