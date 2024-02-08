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Дослідження космічного мікрохвильового фону, післясвітіння Великого вибуху, показали, що наш Всесвіт переживає прискорене розширення. Щоб це спостереження узгоджувалося з основною теорією космічної еволюції (Стандартною космологічною моделлю) фізики припускають, що Всесвіт наповнений загадковою речовиною, яку називають темною енергією, що рухає розширення.

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Але ця невловима форма енергії не проявляється ніяким іншим чином, що змушує багатьох астрофізиків ставити під сумнів її існування й досліджувати можливість існування альтернативної причини розширення Всесвіту.

У новому дослідженні, опублікованому 12 грудня 2023 року в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, вчені висунули ідею, що розширення Всесвіту може відбуватися шляхом постійного злиття з іншими всесвітами.

Основний висновок нашої роботи полягає в тому, що прискорене розширення нашого Всесвіту, спричинене таємничою темною енергією, може мати просте інтуїтивне пояснення — злиття з так званими всесвітами-дитинчатами, і що модель для цього може відповідати даним краще, ніж стандартна космологічна модель,

– повідомив провідний автор дослідження Ян Амбйорн, фізик з Копенгагенського університету.

Хоча ідея про взаємодію багатьох всесвітів з нашим не нова, у цьому дослідженні розроблено математичну модель для вивчення гіпотетичного впливу цього явища на еволюцію нашого Всесвіту. Розрахунки дослідників показали, що злиття з іншими всесвітами повинно збільшити об'єм нашого, що може сприйматися нашими інструментами як розширення.

Вчені також розрахували швидкість розширення Всесвіту, використовуючи свою теорію, і їхні розрахунки більш точно відповідають спостереженням за Всесвітом, ніж традиційна Стандартна космологічна модель, кажуть дослідники.

Теорія авторів також звертається до проблеми космологічної інфляції — загадкового надшвидкого розширення, яке відбувалося в перші моменти існування Всесвіту.

Фізики раніше припускали, що це розширення було спричинене "інфлятоном" – гіпотетичним полем, яке керувало надшвидким розширенням у перші мілісекунди після Великого вибуху. Але в новому дослідженні автори припускають, що це надшвидке раннє розширення могло бути спричинене поглинанням нашого молодого Всесвіту більшим Всесвітом.

Той факт, що Всесвіт розширився за дуже короткий час, наштовхує на думку, що це розширення було викликане зіткненням з більшим Всесвітом. Це був дійсно наш Всесвіт, поглинений іншим "батьківським" Всесвітом. Оскільки на цей момент ми не маємо детального опису процесу поглинання, важко судити, чи міг би такий сценарій відбутися таким чином, щоб розв'язати проблеми, для розв'язання яких була створена інфляція, але одним з цікавих аспектів такого сценарію є те, що в ньому нема потреби в інфляційному полі,

– йдеться в статті.

Вчені припустили, що після поглинання наш новий розширений Всесвіт продовжував стикатися з іншими "дитячими всесвітами" і поглинати їх.

Хоча ця теорія дозволяє пояснити деякі важливі проблеми сучасної космології, підтвердити гіпотезу можуть лише дані спостережень. Наразі проводиться багато експериментів з вивчення властивостей мікрохвильового фону, тому вчені, можливо, зможуть відповісти на ці фундаментальні питання вже в найближчому майбутньому.