Дослідження, проведене астрономами з Китайської академії наук, натякає на те, що Всесвіт може бути молодшим, ніж вказує Стандартна модель, що вносить невизначеність у наше розуміння космічних часових рамок.

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Деталі дослідження

Науковці зосередилися на парах галактик-супутників у групах галактик, вивчаючи їхній рух, щоб виявити потенційні відхилення від передбачуваної поведінки. Проаналізувавши дані спостережень з 813 груп галактик, розташованих на відстані близько 600 мільйонів світлових років, вчені зосередилися на наймасивнішій галактиці в кожній групі.

На диво, частка галактик-супутників з протилежним обертанням перевищила прогнози, отримані за допомогою комп'ютерних симуляцій на основі Стандартної моделі.

Протилежне обертання є типовим для супутників, які щойно виходять на орбіту більшої галактики, але з часом вони зазвичай синхронізують свої обертання. Несподівана поширеність протилежних обертань кидає виклик прогнозам Стандартної моделі, спонукаючи переглянути наше розуміння структури Всесвіту.

На думку дослідників, Всесвіт молодший, ніж показують спостереження реліктового випромінювання обсерваторії Планка. А проте дослідження не дає точного віку Всесвіту, хоч і ставить під сумнів точність поточних оцінок.

Розбіжність у значенні постійної Габбла, ключового фактору у визначенні швидкості розширення Всесвіту, додає складності ситуації. Вимірювання обсерваторії "Планк" вказують на значення постійної Хаббла 67,8 км/с на мегапарсек, що означає, що Всесвіту 13,8 мільярдів років. На противагу цьому, альтернативні вимірювання показують інше значення постійної Хаббла – 73,2 км/с на мегапарсек, що вказує на молодший Всесвіт віком 12,6 мільярдів років.

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Цікаво, що канадські астрофізики представили альтернативну точку зору, продемонструвавши нову інтерпретацію механізму червоного зміщення, яка пропонує нову оцінку віку зірок. Крім того, вони виступають за перегляд інтерпретації "космологічної сталої", що свідчить про ширшу переоцінку космологічних моделей.