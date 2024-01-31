Головний підрядник місії EnVision буде обраний до кінця 2024 року, після чого розпочнуться етапи розробки та виробництва космічного апарату та його наукових інструментів. Мета місії – дослідити геологію, тектонічну активність, хімічний склад і стан атмосфери Венери за допомогою сучасних радарів і спектрометрів.

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Космічний апарат має на меті досягти безпрецедентної точності розпізнавання поверхні – близько 10 метрів, що забезпечить удесятеро більшу деталізацію, ніж попередні спроби.



Що вивчатиме місія EnVision / Фото ESA

Загадкова Венера

Друга планета Сонячної системи, яку часто називають "злим близнюком" Землі, має схожі з нашою планетою розмір і масу, але еволюція її значно відрізнялася. З температурою поверхні в середньому 464 °C та атмосферним тиском у 92 рази більшим, ніж на Землі, Венера створює унікальні виклики для дослідження.

Науковці сподіваються, що всебічне дослідження Венери проллє світло на її історію, потенційно пропонуючи розуміння планетарної еволюції та сприяючи нашому розумінню минулого і майбутнього Землі.

Підхід EnVision до місії відрізняється цілісним вивченням всієї планети як системи. Космічний апарат досліджуватиме поверхню, внутрішню структуру та атмосферу Венери, прагнучи розгадати взаємодію між цими компонентами.



ESA попередньо визначило низку точок інтересу для місії EnVision / Фото ESA

Науковий співробітник місії Анна Грете Штрауме-Лінднер наголосила на здатності EnVision використовувати різні методи вимірювання для виявлення ознак активного вулканізму як на поверхні, так і в атмосфері.

Ця місія йде слідами програми ESA Venus Express (2005-2014) і узгоджується з поточними зусиллями інших космічних агентств.

NASA планує запустити автоматичні дослідницькі зонди DAVINCI і VERITAS до Венери приблизно в той самий час, що й Envision.

Крім того, Індія теж оголосила про свої наміри досліджувати Венеру, що свідчить про колективну зацікавленість у розгадці таємниць нашої планетарної сусідки.

Свої плани на Венеру має і Росія, але з огляду на постійні провали її космічних місій навряд чи їй вдасться досягти успіху.

Як EnVision вивчатиме Венеру, можна подивитися в короткому відео від ESA:

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До речі, співпраця EnVision з NASA передбачатиме використання інструменту VenSAR, що дозволяє створювати карти поверхні Венери з високою роздільною здатністю. Місія має потенціал покращити наше розуміння геологічної історії Венери, підтримати ширше розуміння еволюції планет і, зрештою, сприяти розширенню знань людства про виживання на планеті.