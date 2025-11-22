Як правильно спостерігати за планетами?

Багато хто з ентузіастів, які захоплюються нічним небом, без проблем знаходять яскраві Юпітер, Сатурн чи Венеру, проте Меркурій часто залишається незакритим пунктом у списку бажаних для спостереження об'єктів. Ситуація зміниться, починаючи з вівторка, 25 листопада, коли вранці відкриється унікальне вікно можливостей. Саме в цей період найменша планета системи з’явиться поруч зі своєю надзвичайно яскравою сусідкою – Венерою, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Меркурій відомий своєю невловимістю. Через коротку орбіту та близькість до зірки він часто зникає у сліпучому світлі Сонця. Однак цього місяця він ненадовго вирине з тіні перед світанком.

Період найкращої видимості розпочнеться 25 листопада і триватиме приблизно до 25 грудня. Це явище почнеться з тісного зближення, коли Меркурій розташується трохи вище над яскравою Венерою близько до південно-східної частини неба.



Меркурій, Венера та Сонце 25 листопада 2025 року. Так вони виглядатимуть на нашому небі о 7:00, згідно з даними TheSkyLive / Скриншот 24 Каналу

Щоб насолодитися видовищем, знадобиться чистий горизонт у цьому напрямку. Хоча планети можна спробувати побачити неозброєним оком, наявність бінокля значно спростить задачу. У біноклі Меркурій виглядатиме як тьмяна, але стабільна світлова точка.

Важливо пам'ятати про правила безпеки: оптичні прилади необхідно відкласти ще до того моменту, як з-за обрію з'явиться Сонце, щоб не пошкодити зір. Достатньо лише секунди, щоб яскраві промені зашкодили очам.

Під час цього зближення різниця у яскравості об'єктів буде досить суттєвою:

Меркурій сяятиме із зоряною величиною -2.

Венера матиме величину -3,8 (чим менше число, тим більша яскравість).

Це означає, що Венера буде приблизно в п'ять разів яскравішою за свого меншого компаньйона. Така різниця допоможе використовувати Венеру як орієнтир для пошуку тьмянішого Меркурія.

Особливість Меркурія полягає у його швидкості: він робить повний оберт навколо Сонця всього за 88 земних діб. Саме через це він рідко віддаляється від світила на достатню відстань для спостережень із Землі. Проте, коли планета опиняється на західній стороні від Сонця (з погляду земного спостерігача), вона стає видимою перед світанком.

Кульмінацією цього ранкового шоу стане 7 грудня, коли Меркурій досягне своєї найбільшої західної елонгації. У цей момент він перебуватиме найдалі від Сонця на небі та підніметься найвище над горизонтом перед світанком.

Куди рухаються планети?

Нинішня конфігурація планет має особливе значення через протилежні напрямки їхнього руху на небесній сфері. У той час як Меркурій підійматиметься вище, Венера, навпаки, опускатиметься. Після тривалого періоду домінування на вечірньому, а згодом і ранковому небі протягом 2025 року, її видимість добігає кінця. Вона сходить все пізніше з кожним ранком і незабаром зникне у сонячному світлі.

Уже 6 січня 2026 року відбудеться так зване верхнє з'єднання, коли Венера пройде повз Сонце, опинившись на протилежному від Землі боці. Після цього вона зникне з поля зору на кілька тижнів, щоб згодом тріумфально повернутися вже на вечірнє небо.

За розрахунками астрономів, свого наступного піку яскравості вона досягне вже восени наступного року, а саме 22 вересня 2026 року. Тож нинішній листопад – це фактично прощальний виступ Венери у ранковому небі перед тривалою перервою, а компанія рідкісного Меркурія робить цей момент іще більш знаковим.