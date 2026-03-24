Apple продолжает расширять использование OLED-дисплеев в своих устройствах. Сейчас такие экраны уже устанавливаются в iPhone, Apple Watch и гарнитуре Apple Vision Pro. В то же время в линейках iPad и Mac эта технология до сих пор почти не применяется. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также Имеют ли новые AirPods Max 2 защиту от пыли и влаги

Когда Apple начнет массово переходить на OLED?

Единственным планшетом с OLED пока остается iPad Pro, тогда как компьютеры Mac пока не получали таких дисплеев вообще. Однако ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Компания работает над новыми моделями устройств с OLED. Эту информацию подтверждает и отчет Digitimes, в котором упоминаются два продукта, что первыми получат обновление – новый MacBook Pro с чипом M6 и следующее поколение iPad mini.

Ожидается, что оба устройства появятся на рынке осенью. Они станут частью постепенного перехода Apple на OLED в более широком портфолио.

В отчете также отмечается, что компания стремится уменьшить зависимость от китайских поставщиков на фоне усиления ограничений в США. В связи с этим Apple планирует активнее сотрудничать с южнокорейскими производителями дисплеев.

В частности, OLED-панели для новых устройств, по информации источников, будут поставлять Samsung Display и LG Display. Эти же компании, как ожидается, обеспечат экранами и будущие модели iPhone, включая линейку iPhone 18 и складным iPhone.

Как пишет Digitimes, переход на OLED может существенно повлиять на качество изображения – такие дисплеи обычно обеспечивают лучший контраст, более глубокий черный цвет и более высокую энергоэффективность по сравнению с традиционными LCD.

Таким образом, Apple продолжает постепенно унифицировать свои устройства по технологиям дисплеев. Если планы подтвердятся, OLED станет стандартом не только для мобильных гаджетов, но и для ноутбуков и компактных планшетов компании.