Apple продовжує розширювати використання OLED-дисплеїв у своїх пристроях. Наразі такі екрани вже встановлюються в iPhone, Apple Watch та гарнітурі Apple Vision Pro. Водночас у лінійках iPad і Mac ця технологія досі майже не застосовується. Про це пише 9to5mac.

Коли Apple почне масово переходити на OLED?

Єдиним планшетом із OLED наразі залишається iPad Pro, тоді як комп’ютери Mac поки що не отримували таких дисплеїв узагалі. Проте ситуація може змінитися вже найближчим часом.

Компанія працює над новими моделями пристроїв із OLED. Цю інформацію підтверджує і звіт Digitimes, у якому згадуються два продукти, що першими отримають оновлення – новий MacBook Pro з чипом M6 та наступне покоління iPad mini.

Очікується, що обидва пристрої з’являться на ринку восени. Вони стануть частиною поступового переходу Apple на OLED у ширшому портфоліо.

У звіті також зазначається, що компанія прагне зменшити залежність від китайських постачальників на тлі посилення обмежень у США. У зв’язку з цим Apple планує активніше співпрацювати з південнокорейськими виробниками дисплеїв.

Зокрема, OLED-панелі для нових пристроїв, за інформацією джерел, постачатимуть Samsung Display та LG Display. Ці ж компанії, як очікується, забезпечать екранами і майбутні моделі iPhone, включно з лінійкою iPhone 18 та складним iPhone.

Як пише Digitimes, перехід на OLED може суттєво вплинути на якість зображення – такі дисплеї зазвичай забезпечують кращий контраст, глибший чорний колір і вищу енергоефективність порівняно з традиційними LCD.

Таким чином, Apple продовжує поступово уніфікувати свої пристрої за технологіями дисплеїв. Якщо плани підтвердяться, OLED стане стандартом не лише для мобільних гаджетів, а й для ноутбуків і компактних планшетів компанії.