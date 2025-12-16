Apple продолжает обновлять macOS, готовя систему к следующему этапу развития. В предыдущем обновлении macOS 26.2 компания Apple добавила несколько функций, о которых ранее официально не сообщала. Среди них – эффект Edge Light, работающий как кольцевая подсветка дисплея во время видеозвонков, а также режим низкой задержки для объединения нескольких Mac через Thunderbolt 5 в кластер. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Apple.

Чего ожидать от macOS 26.3?

В то же время Apple почти не упоминала о ряде изменений, связанных с искусственным интеллектом, подготовка к которым началась еще в macOS 26.1. В частности речь идет о новом фреймворке, который сделает операционные системы Apple совместимыми с MCP, или Model Context Framework. Эта технология позволяет AI-системам взаимодействовать с инструментами и сервисами вроде Zapier, Google Docs и других платформ.

Ожидается, что в macOS 26.3 Apple продолжит закладывать основу для этих возможностей. Вероятно, это обновление станет подготовительным этапом перед релизом macOS 26.4, в котором могут появиться обновленный Siri и новые функции Apple Intelligence, анонс которых давно ожидают пользователи.

Как пишет 9to5mac, сейчас разработчики анализируют код новой бета-версии, чтобы выявить скрытые изменения и новые элементы. Сборка macOS 26.3 developer beta 1 имеет номер 25D5087f.

Как установить macOS Tahoe 26.3 developer beta 1?

Для установки бета-версии macOS 26.3 необходимо выполнить несколько шагов:

– создать резервную копию Mac

– открыть System Settings

– перейти в раздел General ⇾ Software Update

– нажать иконку "i" рядом с Beta Updates

– в выпадающем меню в верхнем правом углу выбрать macOS Developer Tahoe Beta

– подтвердить выбор, нажав "Done"

После этого система предложит загрузить и установить бета-обновление.

Почему Apple не хочет обновлять Mac Pro?

Apple отменила M4 Ultra – процессор из семейства M4, который должен был стать основой нового Mac Pro. Соответственно, обновление Mac Pro в 2026 году тоже не планируется. Следующим флагманским чипом для десктопов может стать M5 Ultra, но пока Apple планирует его использовать только в новом Mac Studio, а не в Mac Pro.

Для пользователей, которые ценят PCIe-слоты, расширение внутренней памяти и модульность, отсутствие новых Mac Pro означает ограничения. Mac Studio 2025 предлагает высокую производительность, но почти не позволяет апгрейды или кастомизацию. Те, кто надеялся на мощную башенную систему на Apple Silicon, должны изменить ожидания. M5 Ultra может дебютировать в будущем Mac Studio, закрепив его как профессиональный десктоп Apple. Имеющийся Mac Pro с M2 Ultra продолжает продаваться, но его долгосрочная актуальность для профессионалов под вопросом. Тем, кто нуждается в обновлении сейчас, стоит рассматривать Mac Studio с M3 Ultra или M4 Max, в зависимости от потребностей и задач.