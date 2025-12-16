Apple продовжує оновлювати macOS, готуючи систему до наступного етапу розвитку. У попередньому оновленні macOS 26.2 компанія Apple додала кілька функцій, про які раніше офіційно не повідомляла. Серед них – ефект Edge Light, що працює як кільцеве підсвічування дисплея під час відеодзвінків, а також режим низької затримки для об'єднання кількох Mac через Thunderbolt 5 у кластер. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Apple.

Чого очікувати від macOS 26.3?

Водночас Apple майже не згадувала про низку змін, пов'язаних зі штучним інтелектом, підготовка до яких розпочалася ще в macOS 26.1. Зокрема йдеться про новий фреймворк, який зробить операційні системи Apple сумісними з MCP, або Model Context Framework. Ця технологія дозволяє AI-системам взаємодіяти з інструментами та сервісами на кшталт Zapier, Google Docs та інших платформ.

Очікується, що у macOS 26.3 Apple продовжить закладати основу для цих можливостей. Ймовірно, це оновлення стане підготовчим етапом перед релізом macOS 26.4, у якому можуть з'явитися оновлений Siri та нові функції Apple Intelligence, анонс яких давно очікують користувачі.

Як пише 9to5mac, наразі розробники аналізують код нової бета-версії, щоб виявити приховані зміни та нові елементи. Збірка macOS 26.3 developer beta 1 має номер 25D5087f.

Як встановити macOS Tahoe 26.3 developer beta 1?

Для встановлення бета-версії macOS 26.3 необхідно виконати кілька кроків:

– створити резервну копію Mac

– відкрити System Settings

– перейти до розділу General ⇾ Software Update

– натиснути іконку "i" поруч із Beta Updates

– у випадаючому меню у верхньому правому куті обрати macOS Developer Tahoe Beta

– підтвердити вибір, натиснувши "Done"

Після цього система запропонує завантажити та встановити бета-оновлення.

Чому Apple не хоче оновлювати Mac Pro?

Apple відмінила M4 Ultra – процесор із сімейства M4, який мав стати основою нового Mac Pro. Відповідно, оновлення Mac Pro у 2026 році теж не планується. Наступним флагманським чіпом для десктопів може стати M5 Ultra, але наразі Apple планує його використовувати тільки у новому Mac Studio, а не у Mac Pro.

Для користувачів, які цінують PCIe-слоти, розширення внутрішньої пам’яті та модульність, відсутність нових Mac Pro означає обмеження. Mac Studio 2025 пропонує високу продуктивність, але майже не дозволяє апгрейди чи кастомізацію. Ті, хто сподівався на потужну баштову систему на Apple Silicon, повинні змінити очікування. M5 Ultra може дебютувати у майбутньому Mac Studio, закріпивши його як професійний десктоп Apple. Наявний Mac Pro з M2 Ultra продовжує продаватися, але його довгострокова актуальність для професіоналів під питанням. Тим, хто потребує оновлення зараз, варто розглядати Mac Studio з M3 Ultra або M4 Max, залежно від потреб і завдань.