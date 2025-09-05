Джорджо Армани был не только влиятельным дизайнером, который одевал всех топовых мировых звезд. Звездный модельер не стоял в стороне также технологического прогресса. И присоединился к разработке различных гаджетов. 4 сентября в 91 год легендарный итальянский дизайнер умер. В память о нем, 24 Канал вспоминает 5 технологических гаджетов, к разработке которых присоединился Джорджо Армани.

Смотрите также Умер модельер Джорджо Армани: какой была жизнь одного из крупнейших гигантов индустрии моды

Еще в 2007 году Giorgio Armani объявил о сотрудничестве с Samsung. Вместе бренды разработали мобильный телефон размером с кредитную карточку и телевизор с LCD-экраном, презентованный в январе 2008 года. Это стало нетипичным шагом для модной индустрии, ведь большинство дизайнеров тогда ограничивались мебелью и интерьерами. Однако Armani пошел дальше, пытаясь выйти на рынок потребительской электроники, где в то время уже экспериментировали Prada (с LG) и Dolce & Gabbana (с Motorola).



Смартфон Giorgio Armani Samsung/ Фото Giorgio Armani

В 2015-м бренд запустил кампанию Frames of Life, чтобы продвинуть коллекцию очков. Проект получил интерактивную форму – пользователи могли управлять сайтом с помощью только движений глаз и вебкамеры благодаря технологии Visage Technologies. Кампания соединила киношные истории из пяти стран мира и глубокую интеграцию с соцсетями, привлекая людей к бренду и позволяя каждому поделиться собственным "кадром жизни".



Очки Frames of Life от Giorgio Armani/ Фото Giorgio Armani

Также во флагманских магазинах Armani появились AI-зеркала. Они помогают клиентам быстрее подбирать одежду, подсказывают доступность товара, предлагают сочетание образов и сокращают очереди в примерочные. Технология создает seamless-опыт, сохраняя при этом традиционный элемент персонального сервиса, который является визитной карточкой бренда.



Фото иллюстративное/ Lowell So/ Unsplash

В бьюти-сегменте Giorgio Armani Beauty активно сотрудничает с L'Oréal. Совместно с Tencent и стартапом ModiFace в Китае было запущено AR-приложение для WeChat Mini Program, которое позволяет в реальном времени примерить макияж в 3D. Система обеспечивает высокую точность передачи цветов и деталей, позволяет делать скриншоты "до и после", сохранять и делиться образами. По словам генерального директора L'Oréal China Фабриса Мегарбана, это новый этап в развитии beauty-tech и способ дать китайским потребителям более персонализированный опыт.



AR-приложение для WeChat/ фото Giorgio Armani Beauty

Еще один пример бьюти-гаджета от Armani - сервис Meta Profiler в магазинах Armani Beauty. Это портативное диагностическое устройство, которое анализирует кожу с десятикратным увеличением, определяет более 13 параметров и формирует персонализированную рутину ухода. После диагностики клиент получает рекомендации продуктов CREMA NERA и может заказать специальный "Meta Sculpt" массаж, разработанный для стимуляции фасций лица.



Meta Profiler от Armani Beauty/ фото Armani Beauty