Джорджо Армані був не тільки впливовим дизайнером, який вдягав всіх топових світових зірок. Зірковий модельєр не стояв осторонь також технологічного прогресу. І долучився до розробки різноманітних гаджетів. 4 вересня у 91 рік легендарний італійський дизайнер помер. В пам'ять про нього, 24 Канал згадує 5 технологічних гаджетів, до розробки яких долучився Джорджо Армані.

Дивіться також Помер модельєр Джорджо Армані: яким було життя одного з найбільших гігантів індустрії моди

  • Ще у 2007 році Giorgio Armani оголосив про співпрацю із Samsung. Разом бренди розробили мобільний телефон розміром із кредитну картку та телевізор з LCD-екраном, презентований у січні 2008 року. Це стало нетиповим кроком для модної індустрії, адже більшість дизайнерів тоді обмежувалися меблями й інтер'єрами. Однак Armani пішов далі, намагаючись вийти на ринок споживчої електроніки, де в той час вже експериментували Prada (з LG) та Dolce & Gabbana (з Motorola).

Смартфон Giorgio Armani Samsung
Смартфон Giorgio Armani Samsung/ Фото Giorgio Armani

  • У 2015-му бренд запустив кампанію Frames of Life, щоб просунути колекцію окулярів. Проєкт отримав інтерактивну форму – користувачі могли керувати сайтом за допомогою лише рухів очей і вебкамери завдяки технології Visage Technologies. Кампанія поєднала кіношні історії з п'яти країн світу та глибоку інтеграцію із соцмережами, залучаючи людей до бренду й дозволяючи кожному поділитися власним "кадром життя".

Окуляри Frames of Life від Giorgio Armani
Окуляри Frames of Life від Giorgio Armani/ Фото Giorgio Armani

  • Також у флагманських магазинах Armani з'явились AI-дзеркала. Вони допомагають клієнтам швидше добирати одяг, підказують доступність товару, пропонують поєднання образів і скорочують черги до примірочних. Технологія створює seamless-досвід, зберігаючи при цьому традиційний елемент персонального сервісу, який є візитівкою бренду.

Lowell So/ Unsplash
Фото ілюстративне/ Lowell So/ Unsplash

  • У б'юті-сегменті Giorgio Armani Beauty активно співпрацює з L'Oréal. Спільно з Tencent і стартапом ModiFace у Китаї було запущено AR-додаток для WeChat Mini Program, який дозволяє в реальному часі приміряти макіяж у 3D. Система забезпечує високу точність передачі кольорів і деталей, дозволяє робити скріншоти "до і після", зберігати та ділитися образами. За словами генерального директора L'Oréal China Фабріса Мегарбана, це новий етап у розвитку beauty-tech і спосіб дати китайським споживачам більш персоналізований досвід.

AR-додаток для WeChat
AR-додаток для WeChat/ фото Giorgio Armani Beauty

  • Ще один приклад б'юті-ґаджету від Armani – сервіс Meta Profiler у магазинах Armani Beauty. Це портативний діагностичний пристрій, який аналізує шкіру з десятикратним збільшенням, визначає понад 13 параметрів і формує персоналізовану рутину догляду. Після діагностики клієнт отримує рекомендації продуктів CREMA NERA та може замовити спеціальний "Meta Sculpt" масаж, розроблений для стимуляції фасцій обличчя.

Meta Profiler від Armani Beauty
Meta Profiler від Armani Beauty/ фото Armani Beauty