Джорджо Армані був не тільки впливовим дизайнером, який вдягав всіх топових світових зірок. Зірковий модельєр не стояв осторонь також технологічного прогресу. І долучився до розробки різноманітних гаджетів. 4 вересня у 91 рік легендарний італійський дизайнер помер. В пам'ять про нього, 24 Канал згадує 5 технологічних гаджетів, до розробки яких долучився Джорджо Армані.

Ще у 2007 році Giorgio Armani оголосив про співпрацю із Samsung. Разом бренди розробили мобільний телефон розміром із кредитну картку та телевізор з LCD-екраном, презентований у січні 2008 року. Це стало нетиповим кроком для модної індустрії, адже більшість дизайнерів тоді обмежувалися меблями й інтер'єрами. Однак Armani пішов далі, намагаючись вийти на ринок споживчої електроніки, де в той час вже експериментували Prada (з LG) та Dolce & Gabbana (з Motorola).



Смартфон Giorgio Armani Samsung/ Фото Giorgio Armani

У 2015-му бренд запустив кампанію Frames of Life, щоб просунути колекцію окулярів. Проєкт отримав інтерактивну форму – користувачі могли керувати сайтом за допомогою лише рухів очей і вебкамери завдяки технології Visage Technologies. Кампанія поєднала кіношні історії з п'яти країн світу та глибоку інтеграцію із соцмережами, залучаючи людей до бренду й дозволяючи кожному поділитися власним "кадром життя".



Окуляри Frames of Life від Giorgio Armani/ Фото Giorgio Armani

Також у флагманських магазинах Armani з'явились AI-дзеркала. Вони допомагають клієнтам швидше добирати одяг, підказують доступність товару, пропонують поєднання образів і скорочують черги до примірочних. Технологія створює seamless-досвід, зберігаючи при цьому традиційний елемент персонального сервісу, який є візитівкою бренду.



Фото ілюстративне/ Lowell So/ Unsplash

У б'юті-сегменті Giorgio Armani Beauty активно співпрацює з L'Oréal. Спільно з Tencent і стартапом ModiFace у Китаї було запущено AR-додаток для WeChat Mini Program, який дозволяє в реальному часі приміряти макіяж у 3D. Система забезпечує високу точність передачі кольорів і деталей, дозволяє робити скріншоти "до і після", зберігати та ділитися образами. За словами генерального директора L'Oréal China Фабріса Мегарбана, це новий етап у розвитку beauty-tech і спосіб дати китайським споживачам більш персоналізований досвід.



AR-додаток для WeChat/ фото Giorgio Armani Beauty

Ще один приклад б'юті-ґаджету від Armani – сервіс Meta Profiler у магазинах Armani Beauty. Це портативний діагностичний пристрій, який аналізує шкіру з десятикратним збільшенням, визначає понад 13 параметрів і формує персоналізовану рутину догляду. Після діагностики клієнт отримує рекомендації продуктів CREMA NERA та може замовити спеціальний "Meta Sculpt" масаж, розроблений для стимуляції фасцій обличчя.



Meta Profiler від Armani Beauty/ фото Armani Beauty